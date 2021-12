Isoler le délinquant britannique et son père s’attendant à une peine de six mois | Royaume-Uni | Nouvelles

Biff Whipster, un père de 54 ans originaire de Cantorbéry, a déclaré qu’il encourait une peine de six mois de prison pour outrage au tribunal pour avoir enfreint les injonctions. Mais le militant pour le climat, bien qu’avouant avoir « peur » de la prison, ne regrette pas ses actions.

Whipster, cité dans Kent Online, a déclaré: « Bien sûr, l’idée de la prison me fait peur, mais je ne peux pas rester sans rien faire quand nous sommes au code rouge pour notre climat. »

Il a ajouté : « Mes adolescents et mes parents sont fiers de ce que j’ai fait, mais la prison me fait peur.

«Je suis une personne assez privée, donc je redoute le partage d’une cellule, ainsi que la routine du bruit et des toilettes.

« Mais cela n’a rien d’insignifiant avec les souffrances que les gens subissent déjà à cause de la crise climatique. »

Whipster, qui prétend avoir vécu sans eau chaude courante pendant 13 ans, faisait partie des manifestants qui se sont collés à la route et aux balustrades plus tôt cette année pour manifester contre le gouvernement sur sa politique climatique.

Il a également été impliqué dans des manifestations sur les bretelles M25 et les ponts de Londres.

Il a affirmé que de nombreux membres du public avaient été favorables à sa cause ces derniers mois, bien qu’ils aient été malmenés hors de la route à de nombreuses reprises.

Plus tôt ce mois-ci, neuf membres d’Insulate Britain ont été emprisonnés pour avoir enfreint une injonction de barrage routier.

Les médecins ont dit à son fils, Chris, que les symptômes de sa mère auraient été minimes si elle avait pu se rendre à l’hôpital dans les 90 minutes, selon Kent Live.

Mais les manifestants ont signifié qu’il a été contraint de regarder sa mère « s’éclipser » pendant qu’il dit avec elle dans la circulation pendant six heures.

Whipster a affirmé qu’Insulate Britain « avait spécifiquement convenu avant de sortir à chaque fois que nous ne bloquerions pas une ambulance aux feux bleus ».

Mais un médecin, cité dans Metro, a qualifié les manifestants d’« idiots », notant que leur politique consistant à autoriser les véhicules d’urgence à franchir les barrages n’a pas fonctionné lorsque leurs actions ont provoqué un embouteillage total.

L’activité d’Isulate Britain a été comparée à celle d’Extinction Rebellion, qui a causé des perturbations majeures dans la vie des gens au cours de l’année écoulée et a dégradé d’innombrables monuments, afin de sensibiliser à ce qu’elle appelle une « urgence » climatique.

Bien que les deux groupes ne soient pas officiellement affiliés, leurs adhésions se chevauchent en partie et, dans un communiqué, Extinction Rebellion a déclaré : « Nous partageons beaucoup de points communs et envoyons amour et courage à tous ceux qui y participent !