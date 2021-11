Isoler les exigences de la Grande-Bretagne : Boris exhorté à ne pas apaiser les « anarchistes » | Royaume-Uni | Nouvelles

La porte-parole d’Isulate Britain, Tracey Mallaghan, a émis de nouveaux avertissements concernant une manifestation nationale des militants. Elle a déclaré : « Ce que le public doit comprendre, c’est : nous continuerons à nous battre. Nous travaillons à la semaine. Aucun d’entre nous ne pensait s’en tirer avec plus de deux ou trois semaines. Nous étions tous, sincèrement, prêts à aller en prison. »

Insulate Britain a averti Boris Johnson avant le sommet sur le climat de la COP26 que s’il n’annonçait pas de stratégie d’isolation à l’échelle nationale, ils poursuivraient leurs manifestations de troubles civils sans date de fin.

Mais dans un sondage en ligne Express.co.uk mené auprès de 7 348 personnes du 29 octobre au 5 novembre, 61% des électeurs ont déclaré que le Premier ministre ne devrait pas accepter d’isoler tous les logements britanniques non isolés d’ici 2030 – comme le demande Insulate Britain.

Un électeur a déclaré : « Ces anarchistes nationaux ne devraient pas disposer d’une plate-forme légitime pour faire des demandes au gouvernement alors qu’ils infligent des traumatismes quotidiens dans diverses parties du pays. Ils ont retenu notre attention, mais pour toutes les mauvaises raisons, et en conséquence, ils auront perdu la plupart du soutien des personnes décentes, travailleuses et respectueuses des lois de ce pays qui constituent toujours la grande majorité de la population. »

Cependant, 40% des personnes interrogées ont déclaré que Boris Johnson devrait accepter d’isoler tous les logements sociaux d’ici 2025, suggérant qu’Insulate Britain bénéficie d’une grande partie du soutien de la société pour mettre fin à la précarité énergétique.

De nombreux lecteurs d’Express ont estimé qu’il serait injuste d’isoler gratuitement les maisons des gens à travers le pays, quel que soit le revenu du ménage, alors que d’autres personnes ont déjà isolé leurs propres maisons à un coût important.

Partout au pays, des personnes ont souligné pour isoler les manifestants britanniques que bien que leurs motivations pour aider à résoudre la crise climatique et protéger les ménages vulnérables du froid hivernal soient nobles, leur méthode de protestation est moralement répréhensible.

L’électeur express Chris Gibbings a déclaré: « Les manifestations pacifiques, c’est bien, mais l’arrêt des ambulances et des personnes qui se rendent au travail n’est pas prévu. »

LIRE LA SUITE: Obama au Royaume-Uni pour sauver les pourparlers de la COP alors que Biden embroche pour avoir «humilié» les États-Unis

Une conductrice coincée dans la circulation d’Isulate Britain tentait de se rendre à l’hôpital après que sa mère de 81 ans y eut été transportée d’urgence dans une ambulance.

Elle a désespérément supplié les manifestants de bouger : « Nous croyons tous en ce que vous faites, mais j’ai juste besoin d’aller voir ma mère.

« Tout le monde est d’accord avec toi.

« Comment peux-tu être si égoïste ? »

Un sondage YouGov a révélé que 72% des Britanniques interrogés en octobre ont déclaré qu’ils s’opposaient aux actions du groupe, et 73% ont estimé que la forme de protestation d’Insulate Britain avait nui à la perception du public du mouvement pour le changement climatique.

Craig Scudder, un ancien courtier de City qui fait campagne avec Insulate Britain, a déclaré que le groupe prévoyait de continuer à bloquer les routes mais envisageait de nouvelles tactiques pour leurs prochaines manifestations, notamment en ciblant des parties du pays qui n’ont pas encore été perturbées.

Il a déclaré: « Il se peut qu’au cours des prochaines semaines, vous nous voyiez davantage à travers le pays.

« Nous examinons d’autres tactiques. Nous ne voulons pas être un poney à un tour.

« Vous n’avez pas vu la fin d’Isulate Britain. »

La dernière manifestation d’Isulate Britain jeudi a vu des militants se coller aux routes devant le parlement à Londres, plutôt que de cibler les autoroutes.

Le chroniqueur climatique Donnachadh McCarthy a déclaré à Sky News que le plan Insulate Britain coûterait au gouvernement un minimum de six milliards de livres par an jusqu’en 2035, et a suggéré que le financement du train rapide HS2 devrait être redirigé vers un programme d’isolation.

Lorsqu’on a demandé aux électeurs si le financement du HS2 devait être détourné vers un programme d’isolation, ils ont été divisés – 46 pour cent ont dit qu’il le devrait, tandis que 47 pour cent ont dit qu’il ne le devrait pas.

Pensez-vous que tous les logements sociaux devraient être isolés d’ici 2025 ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici : /newsletter-preference-centre