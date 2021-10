Isolez la fureur de la Grande-Bretagne alors qu’un conducteur fatigué dit à un manifestant « J’espère que vos proches auront un cancer » | Royaume-Uni | Nouvelles

Isoler la Grande-Bretagne « perturbe la vie des gens », déclare un chauffeur de taxi

Une trentaine de manifestants ont de nouveau paralysé l’une des principales artères de Londres pour protester contre le changement climatique à l’approche de la COP26 à Glasgow. Alors que la tension monte après que les navetteurs et les voyageurs attendent que la police lève le blocus, tout est devenu trop pour un seul conducteur en colère. « Savez-vous ce que c’est que quelqu’un qui essaie d’obtenir un traitement contre le cancer et vous vous tenez comme ça ? Les gens essaient de se rendre à l’hôpital, de tous les endroits », a crié un homme en colère essayant de passer.

Il a poursuivi: « Si quelqu’un a un cancer, que ce soit votre famille, faites-vous savoir ce que cela fait », clairement frustré par les manifestants qui bloquent les routes pendant une période difficile.

« Quiconque dans ce monde a un cancer, j’espère que ce sont vos parents et vos proches et j’espère que lorsque vous êtes sur le chemin de l’hôpital, vous savez ce que c’est que d’arrêter de suivre un traitement », a poursuivi l’homme.

Il a conclu sa colère en disant : « Si quelqu’un le mérite, j’espère que ce sont les gens que vous connaissez, Scumbags !

Un autre chauffeur mécontent a déclaré aux manifestants qu’ils l’empêchaient de se rendre au travail, leur demandant « allez-vous nourrir ma famille ».

La police s’est ensuite rendue sur les lieux et a commencé à traîner certains membres du groupe Insulate Britain hors des rues.

Cependant, un militant qui allait plus loin avait collé ses mains et son visage à la route, déclarant plus tard qu’il regrettait ses actions.

S’adressant à la presse par la suite, l’homme a déclaré : « Ce n’est pas l’un de mes meilleurs coups. Mais c’était pour déclarer que les choses sont assez critiques, je voulais avoir une action extrême pour refléter la nature extrême de l’urgence à laquelle nous sommes confrontés.

La police de la ville de Londres a arrêté 7 manifestants, tandis que le Met Police Service en a arrêté 21.

Un porte-parole d’Insulate Britain, Liam Norton, a déclaré: « Nous savons que le public est frustré et agacé par les perturbations que nous avons causées. »

Il a poursuivi : « Ils devraient savoir que d’une manière ou d’une autre, ce pays devra cesser d’émettre du carbone. Nous pouvons le faire maintenant de manière ordonnée et planifiée, en isolant les maisons et en prévenant des milliers de décès dus à la précarité énergétique. »

Poussant l’avertissement plus loin, M. Norton a déclaré: « Ou nous pouvons attendre que des millions de personnes aient perdu leur maison et se battent pour de l’eau ou meurent de faim. »

En conclusion, le manifestant a déclaré : « Ce gouvernement traître a trahi le public. Il suit activement un chemin qui mènera à la mort de millions de personnes – c’est un génocide. Si vous le savez et que vous ne rejoignez pas la résistance civile non-violente, alors vous êtes complice. »

Le groupe a déclaré que 61 manifestants avaient été impliqués dans diverses manifestations autour de Londres aujourd’hui.

C’est la quatorzième fois que le groupe mène de telles actions dans le cadre de son plan d’action de six semaines.

S’exprimant au nom d’Insulate Britain, Tracey Mallaghan a déclaré: «Je suis dégoûtée que nous ayons dû retourner sur les routes et irriter les gens. Je suis aussi énervé.

Poursuivant, Mme Mallaghan a déclaré: « Je suis une mère célibataire et je n’ai pas le temps de lire les rapports sur la climatologie et les rapports parlementaires, mais j’ai lu le rapport de Chatham House et c’est terrifiant. »

« Je comprends mieux que quiconque, que l’argent est limité et que de nombreuses personnes luttent et sont stressées au-delà de l’imaginable… Il est difficile de voir la situation dans son ensemble lorsque vous êtes anxieux de mettre de la nourriture sur la table mais que vous vous arrêtez et réfléchissez un instant. Les gens sur la route ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas ceux qui vous ont trahi et qui se sont foutus de ce pays », a-t-elle déclaré.

En conclusion, Mme Mallghan a déclaré: « Ils agissent par amour pour protéger vos enfants et les gens du monde entier de la misère, de la famine et de la mort ».

Alors que la police réussissait à expulser les manifestants, un homme en colère qui avait été empêché de se rendre au travail a juré qu’il cesserait de recycler ses déchets à la maison en guise de contre-manifestation contre Insulate Britain.

Les blocages précédents du groupe ont conduit au blocage du M25, provoquant des embouteillages et empêchant d’autres personnes de se rendre au travail, à l’école et à l’hôpital.

Le groupe s’est engagé à poursuivre ses activités en attendant.