Isolez la Grande-Bretagne pour qu’elle soit enfermée alors que Boris promet de réprimer l’éco-mob « imprudent et égoïste » | Politique | Nouvelles

S’exprimant avant la conférence du parti conservateur à Manchester, le Premier ministre s’est engagé à prendre des mesures plus sévères contre ceux qui cherchent à “infliger le chaos et la misère” aux travailleurs. Depuis des semaines, les autoroutes du pays sont paralysées par des manifestants écologistes.

À dix reprises depuis début septembre, le groupe radical Insulate Britain a organisé des manifestations sur les autoroutes.

Collés aux routes, les militants ont provoqué des heures de bouchons.

Malgré une injonction provisoire de la Haute Cour interdisant une telle activité, l’organisation a continué à bloquer les routes.

Jurant de mettre fin une fois pour toutes aux bêtises des éco-guerriers, M. Johnson s’est engagé à augmenter le pouvoir de la police pour mettre fin aux manifestations.

“Ce gouvernement se tiendra toujours du côté de la majorité respectueuse des lois et garantira les sanctions les plus sévères possibles pour les criminels qui bloquent délibérément les routes principales”, a-t-il déclaré dimanche au Mail.

“Nous donnerons à la police les pouvoirs dont elle a besoin pour mettre fin à son comportement imprudent et égoïste.

“Le droit de manifester est sacro-saint, mais il n’y a pas le droit d’infliger le chaos et la misère aux personnes qui tentent de vivre leur vie.”

Son message ferme vient alors qu’il cherche à rallier les membres conservateurs lors de la conférence annuelle du parti.

Les députés et les militants du parti sont devenus frustrés par le manque de mesures prises contre les éco-rebelles.

Insulate Britain est un spin-off d’Extinction Rebellion et a été créé par l’un des fondateurs de XR.

Le projet de loi, s’il était adopté, imposerait des restrictions supplémentaires à certaines manifestations susceptibles de perturber la vie quotidienne.

Ils comprennent des règles sur les niveaux de bruit et la durée.

Jusqu’à présent, il y a eu plus de 300 arrestations associées aux manifestations d’Isulate Britain.

Ils ont juré de continuer à prendre des mesures malgré le fait qu’ils soient illégaux en vertu de l’ordonnance provisoire de la Haute Cour.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu’avec l’augmentation des factures de carburant et le manque d’action sur l’isolation, il y aura de nouvelles souffrances inutiles et des décès parmi les plus vulnérables cet hiver.

“Ce n’est pas seulement la Grande-Bretagne froide et affamée, ce sont des milliards de livres gaspillées en carburant pour tout le monde.

« Ne pas aider les familles qui travaillent dur, ne pas mettre fin à la pauvreté alimente les décès, ne pas protéger le pays que nous aimons de la plus grande menace à laquelle il ait jamais été confronté.

“Nous avons besoin de notre gouvernement pour assurer notre sécurité. Boris, continuez le travail.”