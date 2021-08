Isolez-vous complètement avec ces écouteurs Huawei, haut de gamme et à prix cassé : ils coûtent 169 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous aimez la musique et que vous êtes amateur d’écouteurs sans fil avec serre-tête, vous adorez probablement le nouveau Huawei FreeBuds Studio, un casque avec suppression active du bruit qui vous permettra d’écouter votre musique où que vous soyez, et que surtout vous allez profiter de cet été.

Et c’est que maintenant en été, où nous voyageons, il est essentiel que nous emportions la musique avec nous, et de bons écouteurs sans fil sont toujours la meilleure option à cet égard et si vous voulez la meilleure technologie au meilleur prix, le Huawei FreeBuds Studio est la meilleure option. , et maintenant sous deux couleurs.

Et maintenant, le Huawei FreeBuds Studio est disponible pour seulement 169 € dans sa boutique en ligne officielle, à la fois en or et en noir, ce qui représente une remise de 130€ par rapport à son prix précédent.

Ces écouteurs sans fil offrent ce qui est sûrement la meilleure suppression de bruit du moment, avec plusieurs modes différents et un codec L2HC.

Ces écouteurs Huawei FreeBuds Studio à 169 € ont cette remise de 130 € jusqu’au 31 août prochain, avec lequel nous vous encourageons à les acheter maintenant, non seulement pour les avoir le plus tôt possible, mais aussi pour éviter que l’offre ne s’épuise si elle a des unités limitées.

Le Huawei FreeBuds Studio dispose d’une suppression intelligente du bruit, d’un son haute définition et d’un mode d’alerte curieux.

La fonctionnalité de suppression de bruit intelligente offre une suppression de bruit supérieure qui nous permettra de profiter du meilleur divertissement lorsque nous écoutons de la musique, mais également du meilleur son pendant les appels.

Cependant, une partie du blâme pour ce grand son est le Puce audio de niveau Hi-Fi et des composants acoustiques professionnels, car ces écouteurs offrent une plage de réponse en fréquence ultra-rapide de 4 Hz à 48 kHz.

Au cas où vous ne le connaissiez pas, merci à mode d’alerte Vous pouvez appuyer sur le bouton de suppression active du bruit sur le pavé gauche pour laisser entrer le son ambiant, car vous devez également être conscient de votre environnement.

