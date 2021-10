iSpot rachète DRMetrix et fait une autre acquisition pour alimenter la croissance de la plate-forme de mesure des publicités télévisées

Le PDG d’iSpot, Sean Muller. (Photo iSpot)

La startup iSpot de la région de Seattle a acquis DRMetrix, une société basée en Californie du Sud qui se spécialise dans la mesure des performances des publicités télévisées pour les annonceurs télévisés directs aux consommateurs.

DRMetrix compte huit employés qui rejoindront iSpot, qui compte désormais 278 employés à Bellevue, Wash., New York et Los Angeles, soit près du double de son effectif à la fin de l’année dernière.

Plus tôt cette année, iSpot a acquis Ace Metrix, une autre société de mesure des publicités télévisées, basée à Los Angeles.

Fondé en 2013, iSpot aide désormais plus de 450 marques à mesurer en temps réel la publicité télévisée sur différents formats de visionnage. La société a levé 30 millions de dollars en 2018 et a récolté 57 millions de dollars à ce jour.

iSpot a déclaré que ses taux de croissance et de rétention de ses revenus étaient en hausse au cours de la dernière année. Le nombre de marques ayant des abonnements annualisés a doublé depuis 2019.

« iSpot investit constamment dans le développement et l’acquisition de technologies nécessaires pour mesurer avec précision la publicité télévisée de demain », a déclaré Sean Muller, fondateur et PDG d’iSpot, dans un communiqué. « DRMetrix a développé des capacités de mesure uniques et en temps réel autour de la gestion des versions créatives et de la publicité dynamique qui deviendront de plus en plus importantes à mesure que le marché de la publicité télévisée évolue. »