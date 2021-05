Israël a averti “le Hamas de ne pas partir” alors qu’un groupe militant revendique la victoire dans la guerre sanglante de Gaza | Monde | Nouvelles

Le Hamas “ ne parle pas au nom du peuple palestinien ”, déclare Tlaib

Les deux parties ont adopté des récits de victoire à la suite de l’annonce du cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre sanglante de 11 jours, qui a tué 243 Gazaouis, dont 66 enfants, et 13 Israéliens, dont un soldat. Ismail Haniya, le leader politique du Hamas, a déclaré que le résultat de la trêve était “un bond en avant dans l’histoire du conflit avec l’ennemi” et a déclaré que la résistance plutôt que la négociation était le “meilleur choix stratégique pour la libération”.

Le cabinet israélien a affirmé que Tsahal avait fait “de grandes réalisations” dans la guerre – certaines “sans précédent”.

Mais Mark Perry, un expert américain en politique étrangère, a déclaré qu’il était grand temps qu’Israël se réveille à la réalité que le fait de pilonner la bande de Gaza en réponse aux attaques à la roquette du Hamas ne permettra pas de parvenir à la paix.

L’avertissement de l’analyste principal du Quincy Institute for Responsible Statecraft, un groupe de réflexion basé à Washington DC qui prône la retenue militaire, est survenu quelques heures avant que la quatrième guerre d’Israël avec le Hamas ne se termine par un cessez-le-feu.

M. Perry a déclaré à Express.co.uk: “Ce mouvement ne disparaît pas et Gaza reste assiégée et [Hamas] ont une merveilleuse capacité à se reconstituer, se reconstruire et se recréer.

“Donc, M. Netanyahu peut dire à son peuple,” eh bien, nous leur avons donné une leçon “, mais ils leur ont déjà donné une leçon et la leçon ne s’est jamais concrétisée.

Un expert américain en politique étrangère a averti qu’Israël ne pouvait pas bombarder le Hamas pour le soumettre (Image: GETTY)

Un expert américain en politique étrangère déclare qu’Israël devrait conclure un accord de paix avec le Hamas (Image: GETTY)

«Je pense donc qu’Israël adoptera peut-être une stratégie différente.

«Bombarder le Hamas ne les éliminera pas et cela ne rendra pas Israël plus sûr, cela fera exactement le contraire.

«Il doit y avoir une vision différente de la façon de mettre fin à ce conflit que celle que nous avons.

“Celui que nous avons est un conflit qui continue dans l’espoir que les gens apprendront d’une manière ou d’une autre leur leçon – cela n’a jamais fonctionné et cela ne fonctionnera pas ici.”

M. Perry, qui s’est rendu à plusieurs reprises dans l’enclave bloquée de Gaza et a rencontré de hauts responsables du Hamas, a déclaré qu’après des années de troubles et d’innombrables vies perdues des deux côtés, Israël et le Hamas devraient tous deux être prêts à essayer de négocier un règlement de paix.

Israël refuse de négocier avec le Hamas (Image: GETTY)

Il a ajouté: “Il s’agit d’un conflit asymétrique.

“Comment le résolvez-vous? Peut-être qu’Israël ferait mieux de lever le siège de Gaza et d’engager des discussions avec le Hamas.

«Ils disent qu’ils ne s’engageront dans aucune sorte de discussion avec des organisations terroristes, mais cela n’a pas empêché Yithzak Rabin ou Shimon Perez de parler à l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) qu’ils considéraient comme une organisation terroriste.

“Je ne pense pas qu’il soit hors de question qu’à un moment donné, probablement pas bientôt, mais à un moment donné dans le futur, il y aurait une sorte d’entente directe qui pourrait être atteinte entre les deux parties.”

Le groupe militant a été déclaré organisation terroriste par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le Hamas a tiré des roquettes sur Israël pendant 11 jours tandis que Tsahal ripostait avec des frappes aériennes (Image: GETTY)

Un soldat de Tsahal court devant un char près de la frontière avec Gaza (Image: GETTY)

M. Perry a déclaré lors de sa rencontre avec les responsables du Hamas qu’il pensait que le groupe était capable de parvenir à un accord avec leur ennemi juré, et a déclaré qu’ils ne le considéraient pas comme “irrationnel” dans leurs demandes.

Bien qu’aucune des deux parties n’ait dans le passé été disposée à parler directement, une équipe de médiateurs égyptiens a rendu les discussions de cessez-le-feu possibles.

Et il a exprimé son scepticisme sur les affirmations que l’Iran joue un rôle majeur dans le fonctionnement quotidien du groupe, affirmant que le Hamas ne reçoit qu’un soutien financier «nominal» de Téhéran.

M. Perry a expliqué: “Le Hamas est une organisation locale. Israël aimerait que nous pensions que le Hamas est un bras de la révolution iranienne. C’est un non-sens absolu, il y a très peu de preuves que c’est le cas.

Les frontières d’Israël (Image: EXPRESS)

Un enfant photographié lors d’un rassemblement de soutien au Hamas en Cisjordanie (Image: GETTY)

«Le Hamas ne reçoit pas ses missiles de l’Iran, il ne reçoit pas de munitions de l’Iran. Les roquettes que le Hamas envoie en Israël sont créées dans des ateliers de métallurgie au cœur de Gaza.

«C’est une organisation politique très dure. Ils sont considérés comme des fanatiques islamiques [but] ils ne sont pas. Je les connais bien, ce ne sont pas des fanatiques islamiques.

“Ce n’est pas ISIS, ce n’est pas Al-Qaïda. Ce sont des dirigeants politiques et pratiques, honnêtes, dans le mouvement national palestinien et ils sont très tenaces. Ils ne s’en vont pas.”

Les Amis d’Al-Aqsa, un groupe basé à Londres qui défend les droits des Palestiniens, ont soutenu le Hamas et Israël de M. Perry pour conclure un pacte de paix.

Les Palestiniens agitent des drapeaux en soutien au Hamas (Image: GETTY)

Un enfant récupère ce qui reste d’un bâtiment détruit à Gaza (Image: GETTY)

Le président Ismail Patel a déclaré à Express.co.uk que toute solution diplomatique à la solution obtenue par les Israéliens et les Palestiniens devrait inclure le Hamas.

Il a déclaré: «Pour que les négociations diplomatiques aboutissent à une paix durable, les dirigeants israéliens devront négocier avec tous les partis politiques palestiniens.

“Dans la carte politique actuelle de la Palestine, cela devra inclure le Hamas et le Fatah parmi d’autres groupes politiques.”