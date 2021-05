Israël a détruit les bureaux d’AP et d’Al Jazeera à Gaza alors que les frappes aériennes s’intensifient

L’armée israélienne a rasé samedi une tour de Gaza abritant des bureaux pour Al Jazeera et l’Associated Press alors qu’elle continue d’intensifier sa campagne contre le groupe militant du Hamas.

Le bâtiment de 11 étages al-Jalaa, qui comprenait également des logements résidentiels, s’est effondré après avoir été touché par une frappe aérienne israélienne, qui, selon les Forces de défense israéliennes, dans un tweet samedi, visait à cibler les «services de renseignement militaire du Hamas» qui seraient basés dans la tour .

La destruction du bâtiment a été couverte en direct par Al Jazeera, et l’AP a déclaré dans un communiqué samedi matin qu’elle avait été «choquée et horrifiée» par l’attaque.

«Nous avons évité de justesse une terrible perte de vies. Une douzaine de journalistes et de pigistes d’AP se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et, heureusement, nous avons pu les évacuer à temps », a déclaré Gary Pruitt, président-directeur général de l’AP. «Le monde en saura moins sur ce qui se passe à Gaza à cause de ce qui s’est passé aujourd’hui.»

Selon l’AP, Tsahal a averti les journalistes de l’AP et d’autres résidents du bâtiment de l’attaque imminente environ une heure avant que trois missiles israéliens ne frappent la tour, et aucune victime de l’attaque n’a été signalée.

Lors d’une conférence de presse samedi, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a rejeté l’étiquetage de la tour al-Jalaa de «tour des médias».

«Ce n’est pas un centre médiatique», a-t-il déclaré. «C’est une tour qui a été utilisée par le Hamas à trois fins principales … mais par souci de sécurité des civils, des non-combattants, bien sûr des journalistes, suffisamment de temps a été donné à ces personnes pour évacuer le bâtiment.

Conricus n’a cependant pas fourni de preuves pour étayer les affirmations de Tsahal sur les activités du Hamas dans la tour, citant «la sécurité à la source».

Dans un tweet après la grève de samedi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden avait «communiqué directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale».

Les journalistes d’Al Jazeera ont également condamné la destruction du bureau et le directeur général par intérim d’Al Jazeera, Mostefa Souag, a qualifié l’attaque de «violation flagrante des droits de l’homme» et de «crime de guerre».

«Chaque fois que vous voyez des journalistes faire des mises à jour en direct depuis Gaza, ils se tiennent généralement sur le toit de ce bâtiment», a déclaré la présentatrice anglaise d’Al Jazeera, Halla Mohieddeen, alors que le bâtiment était détruit en ondes. «C’est donc un point de repère, une institution qui a maintenant été rasée à Gaza.»

Les bâtiments médiatiques ne sont pas une nouvelle cible pour Tsahal

La frappe de samedi qui a détruit les bureaux d’Al Jazeera et du bureau de l’AP à Gaza n’est pas la première fois que l’armée israélienne cible des bâtiments médiatiques dans la région. Mercredi, Tsahal a détruit ce que le chef du bureau du Washington Post à Beyrouth, Liz Sly, a décrit sur Twitter comme «le principal édifice des médias de Gaza», et Tsahal a également fait des frappes similaires ces dernières années.

Selon le Comité pour la protection des journalistes, une paire de tours détruites par l’armée israélienne mardi et mercredi «maison[d] plus d’une douzaine de médias internationaux et locaux. »

Dans un article publié jeudi, Ignacio Miguel Delgado, un représentant du CPJ pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a condamné les frappes comme étant «totalement inacceptables … d’autant plus que les autorités israéliennes savent où se trouvent ces médias».

En 2019, les bureaux de Gaza de l’Agence Anadolu, un média d’État turc, ont été détruits par l’armée israélienne, et en 2012, deux autres bâtiments médiatiques, abritant des médias britanniques, allemands et saoudiens, ont été frappés par des «frappes ponctuelles». selon ..

Cependant, comme pour l’attaque de samedi, l’armée israélienne affirme que ces bâtiments ont été visés en raison de la présence du Hamas et que les civils ont eu la possibilité d’évacuer.

“Le bâtiment contenait des bureaux de médias civils, derrière lesquels le Hamas se cache et utilise délibérément comme boucliers humains”, a indiqué samedi le compte Twitter officiel de Tsahal à propos de la destruction de la tour al-Jalaa.

“[Gaza] est un espace de combat extrêmement difficile où le Hamas, de par sa stratégie, de par sa conception, fait tout pour intégrer sa propre infrastructure militaire dans l’infrastructure civile », a déclaré Conricus aux journalistes. «Tout est mélangé. Il n’existe pas d’objectif militaire unique. »

Après avoir averti à l’avance les civils et avoir eu le temps d’évacuer, des avions de combat de Tsahal ont frappé un bâtiment à plusieurs étages contenant des moyens de renseignement militaire du Hamas. Le bâtiment contenait des bureaux de médias civils, derrière lesquels le Hamas se cache et utilise délibérément comme boucliers humains. pic.twitter.com/zeDjEquePD – Forces de défense israéliennes (@IDF) 15 mai 2021

Dans un communiqué samedi, le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Bob Menendez (D-NJ), a déclaré qu’il était «profondément troublé» par les frappes de Tsahal contre les bâtiments des médias.

«Je pense également qu’il doit y avoir un compte rendu complet des actions qui ont conduit à la mort de civils et à la destruction de médias», a-t-il déclaré.

Les frappes aériennes des FDI à Gaza s’intensifient

La frappe aérienne qui a détruit la tour al-Jalaa n’était que l’une des nombreuses attaques visant Gaza vendredi et samedi dans le cadre d’une offensive des FDI contre le Hamas. Pendant la nuit, un barrage de frappes aériennes israéliennes a déclenché quelque 450 missiles – ainsi que des obus d’artillerie et de chars des forces terrestres israéliennes à la frontière de Gaza – sur un réseau de tunnels du Hamas à Gaza.

Les frappes aériennes font suite à une semaine meurtrière d’escalade des affrontements après que les tensions à Jérusalem se sont intensifiées lundi avec un raid de la police israélienne sur la mosquée al-Aqsa et des attaques à la roquette en représailles du Hamas.

En plus du conflit entre Israël et le Hamas, Israël a également été ravagé par une violence interne inhabituelle entre des foules d’extrémistes juifs et arabes, comme l’a expliqué samedi Zack Beauchamp de Vox.

Selon Tsahal, les frappes aériennes nocturnes à Gaza «ont causé de nombreux kilomètres de [tunnel] infrastructure à s’effondrer »et a été« un coup psychologique pour le Hamas et ses dirigeants ».

Cependant, il y a des questions sur la façon dont l’armée israélienne a pu tenter de manipuler les médias internationaux alors que l’attaque contre Gaza commençait vendredi.

Au départ, de nombreux organes d’information internationaux, y compris le New York Times, ont rapporté que Tsahal avait lancé un assaut au sol sur Gaza après que le compte Twitter de Tsahal ait tweeté que «les troupes aériennes et terrestres de Tsahal attaquent actuellement dans la bande de Gaza».

Une incursion des FDI à Gaza aurait marqué une escalade majeure du conflit. Cependant, aucune incursion de ce type n’a eu lieu – et de nouveaux reportages samedi suggèrent que l’armée israélienne a délibérément induit en erreur les médias afin d’attirer les militants du Hamas dans une position vulnérable afin qu’ils puissent être ciblés par des frappes aériennes.

Selon le New York Times, les médias israéliens ont décrit les informations erronées dans les médias internationaux comme faisant partie d’un «stratagème planifié» par Tsahal, avec un titre déclarant que «c’est ainsi que les tunnels sont devenus des pièges mortels pour les terroristes à Gaza».

Conricus, le porte-parole de Tsahal, a nié avoir induit en erreur les médias internationaux lors d’une conférence de presse samedi, et a décrit la confusion comme une «erreur honnête».

«Nous tenons nos relations avec les médias internationaux très cher», a déclaré Conricus. «Nous travaillons dur pour les garder en tant que tels … malheureusement, des erreurs se produisent.»

Les victimes palestiniennes ont également continué d’augmenter alors que les frappes aériennes des FDI à Gaza s’intensifiaient. Au moins 10 personnes, dont huit enfants, ont été tuées par des missiles israéliens dans un camp de réfugiés de Gaza pendant la nuit, et d’autres ont été blessées.

Selon Al Jazeera, Tsahal a déclaré que ses forces «ne ciblaient pas les civils, mais que les combattants du Hamas, le groupe gouvernant la bande de Gaza, se cachaient parmi eux».

Cependant, un porte-parole de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, ou UNRWA, a rejeté cette explication vendredi.

«C’est une désinformation totale, que le Hamas [is] se cachant dans les camps des Nations Unies et c’est la raison de la grève … des camps de réfugiés extrêmement densément peuplés », a déclaré Tamara Alrifai, directrice des communications stratégiques de l’UNRWA.

À midi samedi, selon l’AP, au moins 145 personnes ont été tuées à Gaza, dont 41 enfants. Selon Conricus de Tsahal, 10 civils, ainsi qu’un soldat de Tsahal, ont été tués en Israël.