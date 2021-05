Israël a infligé des «années» de dégâts au Hamas en seulement 11 jours | Politique | Nouvelles

Mosquée Al-Aqsa: la police israélienne semble utiliser des gaz lacrymogènes

Le conflit de 11 jours, au cours duquel plus de 200 personnes sont mortes, la plupart palestiniennes, a pris fin la semaine dernière après que le président américain Joe Biden a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il «s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu». . Une source gouvernementale israélienne a déclaré hier soir: «Nous avons toujours dit que nous arrêterions lorsque le Hamas arrêterait de tirer des roquettes sur Israël. “Mais je peux dire qu’il était important de s’assurer que les capacités militaires du Hamas soient dégradées autant que possible avant d’accepter un cessez-le-feu.”

Alors que certains sites de lancement de roquettes à Gaza ont été détruits lors de frappes aériennes, les forces de défense israéliennes ont réussi à tuer cinq hauts commandants du Hamas, 11 membres de sa structure de commandement et une centaine de combattants appartenant aux Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement.

Il s’agit notamment de Bassem Issa, commandant de la brigade de la ville de Gaza, et Jomaa Tahla, commandant du projet de cyber-système et d’audit des roquettes du Hamas; Jamal al-Zibdeh, chef du projet de développement du système de production de fusées; Kazem al-Khatib, commandant de l’unité d’ingénierie du système de production de fusées; Sami Radwan, commandant de la direction technique du renseignement militaire du Hamas et Walid Shamali, commandant de la direction de l’équipement industriel.

«Notre objectif est de dialoguer avec les combattants ennemis et de dégrader les capacités ennemies. Cela comprenait des frappes réussies contre les capacités de recherche et de développement du Hamas. Ils auront à l’avenir des défis importants à relever pour mettre au point les roquettes qu’ils tirent actuellement », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Cornices, lors d’une séance d’information la semaine dernière.

Mais c’est le dédale de tunnels, s’étendant sur des centaines de kilomètres sous Gaza, qui était l’objectif principal de Tsahal.

Le Col Richard KEmp dans l’un des tunnels terroristes du Hamas en 2015 (Image: YouTube)

Surnommée «métro» par le Hamas, la ville de 150 millions de livres sterling sous une ville a été construite en 2016 et n’a cessé d’être agrandie.

Le Hamas a utilisé le système de tunnels tout comme le Viet Cong l’a fait lorsqu’il a échappé aux forces américaines au Vietnam – pour réapprovisionner les bases de roquettes, stocker des munitions et monter des raids transfrontaliers pour kidnapper les troupes israéliennes.

La semaine dernière, des sources de l’armée israélienne ont admis qu’Israël avait utilisé une combinaison de levés géologiques aéroportés avec des méthodes de renseignement traditionnelles pour cibler et détruire 60 miles de tunnels.

«Le Hamas a passé au moins cinq ans à améliorer, creuser et créer le réseau souterrain qu’il appelait avec désinvolture Metro», a déclaré le lieutenant-colonel Conricus.

«La plupart des gens considéreraient le métro apaisant qui sert les civils, mais cela ne sert que les terroristes et est au centre de la doctrine militaire du Hamas.

«Il facilite ses agents, leur donne un abri et leur permet de se cacher des forces de Tsahal et de déplacer, contrôler, approvisionner et organiser des opérations et fournir des roquettes.

«C’est l’épine dorsale de leur système et nous l’analysons depuis un certain temps.»

Frappe israélienne sur un bâtiment de la ville de Gaza (Image: Em Pics)

La plupart des réseaux de tunnels passent sous des immeubles d’appartements civils dans les zones résidentielles. Certaines frappes aériennes ont provoqué l’effondrement de longues sections des tunnels, entraînant la mort de civils dans le district de Rimal, où des familles entières ont été enterrées sous les décombres. Dans d’autres parties de la ville de Gaza, les routes se sont déformées et ont coulé lorsque les tunnels situés en dessous se sont effondrés.

Le lieutenant-colonel Cornices a déclaré que l’iDf avait ciblé des zones où des tunnels passaient sous les routes, souvent tard dans la nuit, alors qu’il y avait le moins de civils. «Nous avons ciblé les infrastructures ayant le moins d’impact et de risque pour la vie», a-t-il déclaré.

«S’il y a le choix entre les maisons et les routes, nous choisissons toujours les routes.»

Hier soir, le colonel Richard Kemp, ancien commandant des forces britanniques en Afghanistan qui a passé beaucoup de temps en Israël à observer la manière dont Tsahal traite les menaces terroristes, a déclaré: «Les tunnels de métro étaient le cœur absolu de la capacité opérationnelle du Hamas et avoir détruit 100 km est un véritable revers pour eux. Ils ne peuvent pas simplement les reconstruire – ils devront repenser.

«Contrairement aux tunnels utilisés par les Viet Cong, ceux-ci coûtent environ un demi-million de livres par km à construire. C’est en partie de l’argent iranien et une aide internationale détournée, utilisée pour construire des moteurs de guerre au lieu de soutenir la population.

«J’ai été à l’intérieur d’eux. Ils sont revêtus de béton, ils sont traversés par des lignes électriques, de ventilation et de climatisation et certains ont une profondeur de 90 pieds. Non seulement ils ont coûté cher en termes d’argent, mais ils ont également coûté de nombreuses vies – ils ont utilisé des enfants travailleurs pour les creuser.

Des sources au sein des Brigades al-Qassam auraient admis que de nombreux commandants avaient été visés alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur d’un tunnel secret que le mouvement avait creusé sous la rue Al-Thalathini, l’une des rues les plus riches de la ville de Gaza.

Ils ont confirmé que les brigades al-Qassam avaient déjà ouvert une enquête sur la manière dont l’armée israélienne avait atteint les dirigeants, dans ce qui est considéré comme une «brèche de sécurité» parmi les commandants de brigade.

Le colonel Kemp a ajouté: «Israël en savait assez sur où ils se trouvaient – le Hamas doit aussi s’en inquiéter. Cela conduira à une enquête interne importante et probablement à des exécutions pour les personnes soupçonnées d’espionnage pour Israël.

«En effet, Israël a été en mesure de les dissuader psychologiquement ainsi que de dissuader leurs capacités et la combinaison de ces deux choses fera reculer le Hamas de plusieurs années.»

Il a ajouté: «Je ne doute pas que si la proposition de cessez-le-feu avait été faite une semaine plus tôt, Israël aurait trouvé un moyen de retarder les choses.

Israël “ aurait retardé un accord de paix ” (Image: Em Pics)

«Prolonger le conflit n’était pas dans l’intérêt d’Israël – cela signifiait plus de morts et plus de dégâts pour l’économie – il devait penser au-delà de ce conflit immédiat et au suivant, et il était vital qu’il dégrade autant le Hamas; capacités de commandement et de contrôle que possible.

«Israël, à juste titre, ne voulait pas que les choses se terminent tant qu’ils n’auraient pas fait assez pour bloquer la prochaine série d’attaques aussi longtemps que possible. Et c’était très légitime à mon avis.

S’exprimant du ministère israélien de la Défense, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré: “Israël n’a pas lancé ce conflit. Nous avons été attaqués de manière non provoquée par l’organisation terroriste du Hamas qui a tiré quatre mille roquettes sur notre capitale et nos villes. Aucun pays ne restera à l’écart quand il est attaqué de manière tellement criminelle. Israël n’est pas différent.

«Mais nous avons fait quelque chose de différent. Nous combattions des terroristes qui se cachent parmi les civils dans l’un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Ils tiraient des roquettes sur nos civils tout en utilisant leurs civils comme boucliers humains.

«Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour éviter les pertes civiles, les pertes inutiles de non-combattants, tout en essayant d’attaquer les combattants qui tentent d’assassiner nos citoyens. Nous regrettons toutes les pertes en vies humaines, mais je peux vous le dire catégoriquement, il n’ya pas d’armée dans le monde qui agit de manière plus morale que l’armée d’Israël. »