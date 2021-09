Israël accusé d’avoir utilisé une arme à distance pour assassiner un scientifique iranien

20/09/2021 à 14h41 CEST

Des pays ont récemment tué des personnes avec des drones. C’est quelque chose qui arrive très souvent et qui a été porté à un autre niveau dans le guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Mais ces attaques semblent désormais inclure des armes robotiques au sol. Depuis Engadget, ils prétendent qu’Israël a assassiné le le scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh, le 27 novembre 2020, utilisant une mitrailleuse assistée par IA télécommandée. Israël aurait monté l’arme sur une camionnette et ils se sont arrêtés sur le bord de la route et, à l’approche de la voiture de Fakhrizadeh, un opérateur distant a tiré avec l’arme en utilisant une liaison satellite.

L’attaque était incroyablement précise, mais elle n’a peut-être pas utilisé la reconnaissance faciale pour viser, comme l’ont déclaré des responsables iraniens non identifiés. Oui ok Israël aurait utilisé l’IA pour compenser le retard du système de connexion par satellite et le recul du canon, les agents ont identifié Fakhrizadeh en plaçant une voiture leurre avec une caméra pour forcer un demi-tour et obtenir une image claire.Aucun des deux gouvernements n’a confirmé publiquement l’utilisation d’un pistolet robotisé, bien que l’histoire soit basée en partie sur les déclarations de la famille Fakhrizadeh aux médias. Les enquêteurs iraniens n’ont déterminé la nature de l’attaque que par hasard, selon les sources. Des agents israéliens ont fait exploser le camion pour tenter de détruire les preuves, mais l’équipement est resté intact.