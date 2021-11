Israel Adesanya avait besoin d’oxygène lorsqu’il a été éliminé à FROID par Alex Pereira – qui fait ses débuts à l’UFC 268 au Madison Square Garden

Le récit entourant Alex Pereira lors de ses débuts à l’UFC est sans aucun doute son histoire avec l’actuel champion des poids moyens Israel Adesanya.

Ancien champion du monde de kickboxer, les exploits de Pereira sur le ring lui ont permis de se classer en tête des préliminaires contre Andreas Michalaidis à l’UFC 268 au Madison Square Garden.

Pereira a passé avec Adesanya depuis leurs jours de kickboxing

Le Brésilien espère suivre les traces de ses compatriotes Anderson Silva, Jose Aldo et Glover Teixeira en remportant l’or à l’UFC.

Agé de 34 ans, Pereira est une quantité quelque peu inconnue en MMA après seulement quatre combats, mais l’ancien champion de Glory en deux divisions a le talent et l’histoire pour faire de lui une star potentielle.

En 2016, Pereira a mis fin à la séquence de 12 victoires consécutives d’Adesanya avec une victoire par décision unanime et lui a valu une revanche.

Un crochet gauche de plomb a attrapé «The Last Stylebender» dans le match revanche et l’a laissé froid sur la toile et il a ensuite eu besoin d’oxygène alors qu’il luttait pour reprendre instantanément conscience.

Gloire des héros

Israel Adesanya a déjà été éliminé une fois dans sa carrière de combattant

Heureusement, le joueur de 31 ans allait parfaitement bien, malgré le besoin d’oxygène

L’actuel champion des poids légers Teixeira est un grand fan et soutient son compatriote pour briller dans l’Octogone.

« Ce type est effrayant, tu sais. Il est effrayant avec ces gants de quatre onces », a déclaré le joueur de 42 ans. « Très fort, très puissant et très dévoué.

« Il est incroyable, mec, la façon dont il a appris les choses. C’est son premier combat à l’UFC [UFC 268], probablement il y a peu de nerfs, peu de tout. Mais il ne fait aucun doute qu’il sera très bientôt l’un des meilleurs prétendants.

«Ce gars est très bien informé et il est l’un des plus grands combattants avec qui je me suis entraîné. Nous nous entraînons ensemble parce que nous avons le même état d’esprit. Nous voulons la même chose – être un champion.