Israel Adesanya bat Marvin Vettori si mal qu’il a le temps de gifler le cul du challenger, de prétendre qu’il est blessé et de s’arrêter et de le chercher après un coup manqué

Marvin Vettori a précédemment donné à Israel Adesanya le combat de poids moyen le plus difficile de sa carrière à l’UFC, mais ce n’était pas le cas à l’UFC 263.

Le champion est sorti vainqueur à l’unanimité 50-45 dans un blanchissage complet de Vettori, même si l’Italien n’était pas d’accord.

Israel Adesanya fait sa marche octogonale

Vettori a pris un bon départ dans son défi pour le titre et est parti à la chasse dès la première cloche. Réussir à marquer un retrait au premier tour était crucial pour l’Italien et il n’y a aucun secret à la suite du succès de Jan Blachowicz sur Adesanya que le sol est le meilleur endroit pour le prendre.

Jusqu’aux 90 dernières secondes, cela aurait pu être le tour de Vettori, mais ensuite The Last Stylebender est entré dans un rythme saisissant et a rappelé à tout le monde pourquoi il est si bon.

Il utilisait ses mains pour mettre en place les coups de pied qui l’ont souvent dévasté. Il a terminé le tour avec une combinaison de crochet gauche et d’uppercut droit et il a également repris là où il s’était arrêté au deuxième tour.

Vettori a essayé de revenir à son jeu de retrait au deuxième tour, mais il était très fatigué de marcher sur les tirs d’Adesanya. Le champion était bien plus dominant au deuxième tour et il donnait le ton.

Au début du troisième tour, Vettori a marqué le retrait qu’il cherchait désespérément. Après une minute de travail au sol, l’Italien avait l’impression qu’il allait s’étrangler à l’arrière du champion, mais Adesanya s’est incroyablement renversé et a réussi à se retrouver au sol et en position de livre.

Une fois sur pied, Adesanya s’est remis à trouver sa cible et ses coups de pied dans les jambes vacillaient le challenger. Adesanya, d’origine nigériane, réussissait en tête avec ce combo uppercut de gauche à droite et le point d’interrogation s’avérait également problématique pour Vettori.

Vettori respirait fort alors que le troisième tour avançait et Adesanya l’a finalement jeté sur la toile. Vettori a réapparu, mais le schéma du combat a continué à jouer encore et encore et Vettori n’a pas appris. Vers la fin du tour, Adesanya a accidentellement donné un coup de pied au challenger dans l’aine.

La frappe d’Israël Adesanya était à un tout autre niveau que celle de Marvin Vettori

Le quatrième tour s’est de nouveau déroulé dans le sens d’Adesanya alors qu’il réussissait à bourrer les tentatives de retrait et le cinquième tour a commencé exactement de la même manière, la foule de l’Arizona huant bruyamment les tentatives de lutte de Vettori.

Vettori a essayé deux fois de plus lors du dernier tour et lors de la deuxième tentative, il semblait qu’il pourrait entraîner Adesanya vers le bas, mais il est rapidement revenu et un corps à corps contre la cage a repris. Adesanya a même eu le temps d’attraper le derrière de Vettori.

Même avec le combat clairement perdu, Vettori a tiré sur Adesanya à la cloche finale même lorsqu’il avait clairement besoin d’un KO. Adesanya s’est moqué des tentatives de Vettori après la cloche, agissant comme s’il était vraiment blessé alors que, bien sûr, il était tout sauf.

Les niveaux entre Adesanya et Vettori étaient si profonds à tant de moments différents de la nuit. Adesanya a facilement évité le challenger quand il le voulait et avait le contrôle total pendant environ 90% du combat.

Une autre défense stellaire pour Adesanya qui a éclairci le combat UFC le plus proche de sa carrière chez les poids moyens avec une victoire complète. Rovert Whittaker ou Darren Till sont les noms les plus évidents qui se cachent dans son avenir proche maintenant.