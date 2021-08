Israel Adesanya et le combat avec Jon Jones : “100% va arriver”

Israël Adesanya, champion du monde des 185 livres, il est sûr qu’un jour il se verra dans l’octogone de l’UFC avec Jon Jones, actuellement chez les poids lourds. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, Mike Winkeljohn, entraîneur de « Bones », a ruiné cette possibilité : « A ce moment, ce serait Jan (Blachowicz), Il n’y aucun doute à propos de ça. Si Jon était motivé pour peser 205 livres, Je ne voudrais pas combattre Israël parce qu’Israël n’est plus du genre. Et Jon veut le grand défi.

Israel Adesanya et le combat avec Jon Jones

Mais “The Last Stylebender” n’est pas d’accord, comme il l’a montré en parlant avec Ariel Helwani dans The MMA Hour de MMAFighting : “L’histoire est terminée, Ariel. L’histoire est toujours là. Je ne pense pas que nous allons voir Jon Jones combattre chez les poids lourds. Il le dit depuis 2013. J’ai gravi une division après trois ans dans l’entreprise. Les gars là-bas me respectent, même le champion m’a apporté son soutien. Et maintenant, il grossit sans raison », a souligné Israël Adesanya.

Avertissement

«Je vois à 100% qu’on va se battre«Poursuite du champion. Mais c’est le point. Il faut savoir attendre, il faut savoir pousser, et la chanson n’est pas encore terminée. Alors restez à l’écoute. Nous nous battrons un jour. Je ne sais pas où ni comment cela se passera. Je n’ai qu’une idée de ce qui va se passer”, a-t-il conclu.



