Israel Adesanya qualifie Alexander Volkanovski de “plus grand poids plume f ****** de tous les temps” alors qu’il réagit en direct à l’incroyable événement principal de l’UFC 266

Vous auriez du mal à trouver quelqu’un de plus heureux qu’Israël Adesanya après que Dan Hooker et Alexander Volkanovski aient gagné à l’UFC 266.

Le champion des poids moyens de l’UFC s’est filmé en train de regarder ses coéquipiers de City Kicboxing alors qu’ils remportaient tous les deux des victoires par décision unanime.

Adesanya était une épave en regardant Volkanovski

Hooker a réussi à vaincre Nasrat Haqparast dans les préliminaires et à revenir dans la colonne des victoires après avoir perdu contre Michael Chandler plus tôt cette année et Dustin Poirier avant cela.

Volkanovski commence maintenant à s’affirmer comme un grand champion poids plume loin de ses combats controversés avec Max Holloway et Adesanya pense déjà qu’il est le meilleur de tous les temps à 145 livres.

Après avoir vu Volkanovski vaincre Brian Ortega, Adesanya a déclaré: “Le plus grand poids plume f ****** de tous les temps.”

Il y a eu des moments poilus pour Volkanovski. Au troisième tour, il semblait qu’Ortega avait gagné après avoir laissé tomber l’Australien et bloqué un étranglement à guillotine. D’une manière ou d’une autre, le champion s’est battu.

Ortega avait la guillotine enfermée profondément sur Volkanovski

Adesanya a pensé que c’était une « belle » démonstration et bien qu’il n’ait pas pu s’entraîner avec lui cette fois, il connaissait le travail que le champion avait fait.

“C’était magnifique. Comme je l’ai dit dans la ventilation – eh bien, je n’ai pas dit grand-chose – mais j’ai dit que tu ne connais pas Alex. Vous continuez à douter de lui, il ne se fatigue pas. Il ne nous avait pas, il n’avait pas toute l’équipe pour ce camp.

«Mais je regardais le travail qu’il faisait via Instagram et des vidéos privées et je pouvais voir – il ne va pas se fatiguer. C’est juste un bourreau de travail.

“Comme il l’a dit, c’est juste un mec ordinaire qui travaille dur ******. Bien mérité et respecte son nom, mec.

Volkanovski a assuré la victoire

Adesanya a visiblement eu du mal à regarder ses coéquipiers en difficulté et a confirmé à la fin de la vidéo qu’il n’aimait pas les regarder se battre.

« Je déteste ça, c’est horrible ! Je ne veux plus refaire ça. Je transpire. J’ai besoin d’une sieste.”

Le Last Stylebender devrait affronter Robert Whittaker le prochain, mais l’UFC a du mal à confirmer une date.

Le combat devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande, mais avec les mesures de verrouillage qu’ils ont actuellement en place, il s’avère impossible de réserver.

