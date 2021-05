Israël bombarde 1 000 cibles de Gaza alors que Netanyahu promet que le Hamas «paiera» – masse de troupes à la frontière | Monde | Nouvelles

Gaza: les forces israéliennes mènent une attaque aérienne sur Strip

Et l’inquiétude monte quant à la perspective d’une invasion à grande échelle du territoire palestinien autonome après que les troupes israéliennes aient commencé à se masser à la frontière de l’enclave. S’exprimant hier, le Premier ministre israélien n’a pas laissé entendre que le bombardement, lancé en réponse aux attaques de missiles contre Israël par des militants du Hamas, était susceptible de s’arrêter de sitôt, tout en soulignant que ses forces avaient frappé près de 1000 cibles militantes sur le territoire.

J’ai dit que nous tirerions un prix très élevé du Hamas. Nous faisons ça Benjamin Netanyahu

Il a dit: «J’ai dit que nous tirerions un prix très élevé du Hamas. Nous le faisons et nous continuerons de le faire avec une force considérable. »

La campagne “prendra plus de temps”, a-t-il ajouté, les responsables israéliens étant déterminés à porter un coup de force dissuasif au Hamas avant qu’un cessez-le-feu puisse être négocié.

Les tirs d’artillerie et les frappes aériennes ont continué de cibler Gaza aujourd’hui au milieu des tirs constants de roquettes au cœur du centre commercial d’Israël.

Des roquettes éclairent le ciel lorsqu’elles sont tirées sur Israël depuis Gaza (Image: GETTY)

La fumée monte à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur des cibles à Gaza (Image: PA)

Alors que les hostilités entraient dans leur cinquième jour, l’armée israélienne a déclaré dans un communiqué peu après minuit qu’elle concentrait ses tirs contre un réseau de tunnels militants palestiniens sous Gaza connu sous le nom de “métro”.

Le porte-parole de l’armée israélienne, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a déclaré que si les forces terrestres avaient pris part à l’offensive de 40 minutes avant l’aube, aucune n’avait pénétré dans la bande de Gaza.

Néanmoins, l’armée israélienne a déclaré hier qu’elle renforçait ses forces à la frontière de Gaza, soulevant des spéculations sur une éventuelle invasion terrestre, une décision qui rappellerait des incursions similaires pendant les guerres Israël-Gaza en 2014 et 2009.

Un hélicoptère d’attaque israélien AH-64 Apache lance des fusées éclairantes près de Sderot (Image: GETTY)

Des roquettes lancées depuis Gaza sur Israël (Image: GETTY)

Les responsables de la santé dans le nord de Gaza ont déclaré qu’une femme et ses trois enfants avaient été tués lors de l’opération israélienne et que leurs corps avaient été retrouvés dans les décombres de leur maison.

Des barrages de roquettes contre le sud d’Israël ont rapidement suivi les frappes israéliennes, qui, selon le porte-parole, comprenaient des tirs d’artillerie et de chars depuis l’intérieur du territoire israélien.

Les combats les plus graves entre Israël et les militants de Gaza depuis 2014 ont éclaté lundi après que le groupe au pouvoir, le Hamas, a lancé des roquettes sur Jérusalem et Tel Aviv en représailles aux affrontements de la police israélienne avec des Palestiniens près de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem.

Benjamin Netanyahu n’a donné aucune indication qu’un cessez-le-feu est proche (Image: GETTY)

Israël: Netanyahu aborde l’escalade de la violence avec la Palestine

Au moins 119 personnes ont été tuées à Gaza, dont 31 enfants et 19 femmes, et 830 autres ont été blessées, ont déclaré des responsables médicaux palestiniens.

Le bilan en Israël est de huit morts: un soldat patrouillant à la frontière de Gaza, six civils israéliens – dont une femme âgée qui est tombée sur le chemin d’un abri vendredi et deux enfants – ainsi qu’un travailleur indien, ont déclaré les autorités israéliennes.

M. Conricus a déclaré que 160 avions ainsi que des unités d’artillerie et blindées, “pas à l’intérieur de la bande de Gaza”, avaient pris part à ce qu’il a décrit comme la plus grande opération contre une cible spécifique depuis le début des combats.

Une voiture incendiée dans le village de Dahmash près de la ville de Lod (Image: GETTY)

Il a ajouté: “Ce que nous visions, c’est un système élaboré de tunnels qui s’étend sous Gaza, principalement dans le nord mais sans s’y limiter, et c’est un réseau que les membres du Hamas utilisent pour se déplacer, pour se cacher, pour se mettre à l’abri. », a-t-il déclaré lors d’un briefing aux journalistes étrangers.

“Nous l’appelons le métro.”

Plus de 1 000 bombes auraient été larguées du jour au lendemain.

Les Palestiniens se rassemblent pour prier autour des corps de 13 militants du Hamas, tués dans des frappes aériennes israéliennes (Image: GETTY)

Les funérailles d’Omer Tabib, un soldat israélien tué dans une attaque de missiles antichar près de la bande de Gaza (Image: GETTY)

Le président américain Joe Biden a appelé à une désescalade de la violence, affirmant qu’il souhaitait voir une réduction significative des attaques à la roquette.

Les hostilités ont également alimenté les tensions entre les Juifs israéliens et les 21% de la minorité arabe du pays qui vivent à leurs côtés dans certaines communautés.

La violence s’est poursuivie du jour au lendemain dans les communautés mixtes d’Arabes et de Juifs, avec des synagogues attaquées et des combats dans les rues de certaines villes, incitant le président israélien Reuven Rivlin à mettre en garde contre la guerre civile.

Le Hamas a tiré environ 1800 roquettes sur Israël depuis le début de la semaine (Image: GETTY)

La fumée monte au-dessus de Gaza après les frappes aériennes (Image: GETTY)

Le Conseil de sécurité de l’ONU discutera publiquement de l’aggravation de la violence entre Israël et les militants palestiniens dimanche, ont déclaré des diplomates malgré les objections américaines à la réunion.

Les efforts de trêve de l’Égypte, du Qatar et de l’ONU n’avaient pas encore donné de signe de progrès.

L’armée israélienne a estimé le nombre de militants tués dans les attaques israéliennes entre 80 et 90.

Selon Israël, jusqu’à présent, quelque 1 800 roquettes ont été tirées sur Israël, dont 430 ont échoué dans la bande de Gaza ou ont mal fonctionné.