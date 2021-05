Israël contre Palestine: le cessez-le-feu à Gaza laisse Netanyahu «plus puissant» alors que le Hamas s’affaiblit | Monde | Nouvelles

La trêve a été annoncée jeudi soir après une réunion du cabinet de sécurité israélien au milieu des appels croissants de l’international pour une désescalade à Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est désormais “plus puissant” selon Mark Stone de Sky News. Pendant ce temps, le Hamas a vu ses capacités militaires se dégrader “massivement”, selon le correspondant au Moyen-Orient.

M. Stone a déclaré au téléspectateur de Sky News: “En ce qui concerne ce qui a été bien réalisé politiquement, Benjamin Netanyahu est maintenant plus puissant qu’il ne l’était il y a 12 jours lorsqu’il se battait pour sa vie politique.

«Militairement, les Israéliens ont réussi à dégrader massivement les capacités du Hamas.

“Cependant, il convient de souligner qu’ils ont été surpris par la capacité du Hamas à pouvoir frapper des endroits comme Tel Aviv.”

Dans un communiqué confirmant le cessez-le-feu, le cabinet de sécurité israélien a déclaré que la décision avait été “acceptée à l’unanimité”.

Le communiqué disait: “Le cabinet de sécurité politique a accepté à l’unanimité la recommandation de tous les responsables de la sécurité, le chef d’état-major, le chef du Shin Bet [internal security agency], le chef du Mossad [foreign intelligence] et le chef du Conseil national de sécurité, d’accepter l’initiative égyptienne pour un cessez-le-feu bilatéral inconditionnel, qui prendra effet à une date ultérieure.

«Le chef d’état-major, l’échelon militaire et le chef du GSS ont passé en revue devant les ministres les grandes réalisations d’Israël dans la campagne, dont certaines étaient sans précédent.

“L’échelon politique souligne que la réalité sur le terrain déterminera la poursuite de la campagne.”

Du côté palestinien, le Hamas a annoncé que le cessez-le-feu serait “mutuel et simultané”.

M. Stone a déclaré: “Pour le Hamas, ils peuvent affirmer qu’ils se sont mis au centre de la quête de l’égalité palestinienne, d’un État palestinien.”

Il a ajouté: “Mais où cela laisse-t-il le peuple? Eh bien, Gaza à nouveau dans le pétrin et en termes de solution insaisissable à deux États.

“Les problèmes fondamentaux ici en Israël et en Palestine, rien n’a changé du tout ici.”

Au total, au moins 230 personnes ont été tuées dans le territoire contrôlé par le Hamas lors des récents affrontements tandis qu’en Israël, 12 personnes ont été tuées, dont deux enfants.

Des combats ont éclaté le 10 mai après que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont commencé à lancer des roquettes sur Israël depuis Gaza après que les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens à Jérusalem-Est se sont affrontés autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint très sensible de la vieille ville.

En réponse, l’armée de l’air israélienne a effectué de multiples sorties contre des infrastructures et des cibles liées aux militants à travers Gaza.

Certains experts ont craint que les combats ne se poursuivent jusqu’au cessez-le-feu qui a été fixé vendredi à 2 heures du matin, heure locale.

Le collaborateur du Times of Israel, Tal Schneider, a déclaré à Times Radio: “Je dois vous dire que dans les dernières 24 heures avant le cessez-le-feu, nous assistons généralement à beaucoup de violence.”