Israël dernier: «Renforcement massif» de la sécurité à la frontière de Gaza alors que le chaos s’intensifie | Monde | Nouvelles

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné un «renforcement massif» des forces de sécurité pour tenter de contenir les troubles. Plus de 100 personnes ont été tuées à Gaza et sept sont mortes en Israël après l’éclatement de la violence au début de la semaine.

Mercredi, les Nations Unies ont mis en garde contre la possibilité d’une «guerre totale» en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Cela fait suite à l’échange meurtrier de roquettes tirées par des militants palestiniens dans la bande de Gaza et l’armée israélienne.

Jeudi, deux unités d’infanterie israéliennes et une unité blindée ont été positionnées près de sa frontière avec Gaza.

Au moins 7 000 réservistes de l’armée auraient également été appelés pour aider l’opération de sécurité.

Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que le pays mène une guerre «sur deux fronts».

Ses commentaires sont intervenus au milieu d’une vague de batailles de rue entre citoyens arabes et juifs à travers Israël.

M. Netanyahu a déclaré aux journalistes: «Nous n’avons pas de plus grande menace maintenant que ces pogroms et nous n’avons d’autre choix que de rétablir la loi et l’ordre par un recours déterminé à la force.

Le président israélien Reuven Rivlin a mis en garde contre une guerre civile et a appelé toutes les parties à «s’il vous plaît, arrêtez cette folie».

Dans un tweet mercredi, l’Autorité palestinienne a condamné «l’agression militaire» d’Israël et a déclaré qu’elle «traumatisait une population déjà assiégée de deux millions de personnes qui ont été emprisonnées par le blocus illégal d’Israël pendant 14 ans, subissant son impact inhumain sur tous les aspects de la vie. ».