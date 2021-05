Israël en «alerte la plus élevée» après plus de 80 roquettes tirées sur Tel Aviv au milieu de la violence à Gaza | Monde | Nouvelles

Tirées de Gaza, la police a déclaré que la majorité des roquettes avaient été interceptées par le système de défense aérienne israélien Iron Dome. Mais un porte-parole de la police israélienne a déclaré qu’une femme avait été tuée dans le barrage.

Mickey Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne, a déclaré que l’attaque avait frappé «le cœur même d’Israël».

Il a rapporté que la femme était morte des missiles à Rishon LeZion, juste au sud de Tel Aviv.

Il a ajouté: «C’est l’une des frappes de roquettes les plus intenses sur Tel Aviv, l’une des plus graves et des plus importantes depuis des années, frappant au cœur même d’Israël.

«La sécurité est au plus haut niveau d’alerte.»

S’adressant à l’Independent, M. Rosenfeld a également signalé qu’une autre roquette avait frappé un bus vide à Holon, à proximité, et l’avait incendié.

Le Hamas a déclaré qu’il avait tiré plus de 130 roquettes sur Tel Aviv en représailles à une frappe aérienne israélienne, qui a détruit une tour.

Dans un communiqué, le Hamas a déclaré: «Nous tenons (respectons) maintenant notre promesse (en) lançant une frappe massive de roquettes contre Tel Aviv et sa banlieue, avec 130 roquettes, en réponse au ciblage par l’ennemi des tours résidentielles.»

Au moins 26 personnes à Gaza sont mortes des attaques israéliennes, dont dix enfants.

Trois Israéliens sont morts des attaques du Hamas, dont la femme de Rishon LeZion.

Les habitants de la région ont déclaré «qu’il n’y avait pas assez de temps» pour que la femme puisse se rendre en toute sécurité dans un refuge.

Koby Richmond, 65 ans, a déclaré à l’Independent: «Nous nous efforcions tous de nous cacher, nous avons entendu les sirènes, puis la maison et la route ont tremblé.

Benjamin Netanyahu, le Premier ministre d’Israël, a promis «d’augmenter à la fois la force et le rythme des frappes» sur Gaza à la suite des trois morts.

Les frappes de missiles ont commencé après que les officiers israéliens ont réprimé les manifestations contre les expulsions prévues à Sheikh Jarrah, à Jérusalem, où les Palestiniens sont déplacés de leurs maisons pour les colons israéliens.

En réponse, des officiers israéliens ont attaqué la mosquée Al-Asaq pendant le Ramadan, blessant des centaines de personnes et provoquant l’indignation du Hamas.

Le Hamas a ensuite tiré des roquettes sur Jérusalem, sans faire de mort, ce qui a conduit Israël à répondre par des frappes aériennes sur Gaza.