Israël envisage la blockchain Ethereum pour son développement CBDC

La Banque d’Israël serait sur le point de lancer son projet pilote CBDC et pourrait utiliser Ethereum comme blockchain de base sur laquelle il fonctionnerait. La banque centrale aurait fait son premier essai en utilisant la blockchain, mais il n’y a aucune confirmation de la Banque centrale israélienne si Ethereum ferait effectivement partie du programme, mais c’est certainement l’une des technologies que la banque envisage dans les premières étapes. Yoav Soffer, chef de projet CBDC à la Banque d’Israël, a déclaré :

« Nous avons fait un essai avec la technologie Ethereum, non pas parce que nous pensons que c’est nécessairement la technologie que nous utiliserons, mais parce que c’était une technologie avec laquelle nous pouvions nous salir les mains, afin de comprendre ses avantages et ses inconvénients, «

La CBDC pilote a vu la mise en œuvre numérique et technique de Digital Shekels où les essais ont été menés sur Ethereum avec un portefeuille numérique. Les participants ont envoyé le shekel numérique attribué d’un portefeuille à un autre. La technologie Ethereum utilisée pour le pilote était assez différente de la blockchain principale qui alimente la crypto-monnaie Ether.

La Banque d’Israël examine les aspects économiques, juridiques et technologiques de la CBDC

La Banque d’Israël a testé les aspects économiques, juridiques et technologiques de la CBDC au cours de son projet pilote et a utilisé une technologie similaire à celle utilisée précédemment par les banques centrales d’Australie, de Hong Kong et de Thaïlande.

« C’est plutôt difficile de gérer un projet comme celui-ci. En général, les projets de la Banque d’Israël ont des dates de début et de fin. Vous savez quand ils se termineront et ce que vous devez accomplir en cours de route. Nous ne savons pas quand ce projet prendra fin, avec tout ce que cela implique », a déclaré Soffer lors de la conférence de la semaine dernière.

La Chine est actuellement en tête de la course aux CBDC avec son yuan numérique presque prêt à être lancé. En fait, les essais publics du yuan numérique se poursuivent depuis près de deux ans maintenant après l’achèvement de son développement en 2019.

