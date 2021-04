Israël est de retour à «se serrer la main, s’étreindre et s’embrasser» grâce au vaccin Covid, selon un médecin Monde | Nouvelles

Le déploiement de la vaccination en Israël ouvre la voie en tant que l’un des meilleurs pays du monde. Selon le ministère israélien de la Santé, mercredi, 5,23 millions de personnes ont reçu la première dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Les données montrent également que plus de 4,76 millions de personnes ont reçu une deuxième injection de vaccin.

Israël a commencé son déploiement de jab en décembre et a connu une baisse des cas et des décès depuis janvier.

Le 27 janvier, au plus fort de la deuxième vague Covid, le pays a signalé 11 934 nouveaux cas de virus.

Israël a également enregistré son taux de mortalité quotidien lié au coronavirus le plus élevé à 101 le 20 janvier.

«Vous savez, en Israël, nous sommes de retour à nous serrer la main, nous sommes de nouveau à nous étreindre, nous sommes de retour à nous embrasser. C’est la voie à suivre. »

Le Dr Gamzu a souligné comment le déploiement rapide de leur vaccin a contribué à réduire les cas et les décès de COVID-19.

Il a déclaré: «En Israël, il n’y a qu’une centaine de cas par jour mais nous constatons une forte baisse du nombre de cas graves, c’est le problème le plus important.

«Dans les cas graves, nous n’avons qu’un dixième de ce que nous avions ici en Israël une fois que nous étions au pic de la maladie.»

Parlant des célébrations de la Pâque en Israël cette semaine, le Dr Gamzu a ajouté: «Les gens s’amusent, les gens font tout ce que nous faisions avant et je vous assure qu’il n’y aura pas d’augmentation du nombre de personnes malades ou graves. cas de corona et tout cela à cause du vaccin. »