Israël et Hamas: mener une bataille sans fin

Par Md. Muddassir Quamar,

Les derniers combats entre Israël et l’organisation militante islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, ont causé la mort de 227 Palestiniens, dont 64 enfants, et 11 civils israéliens ont perdu la vie. En outre, plus de 1 600 habitants de Gaza et près de 114 Israéliens ont été blessés. Il s’agit du pire combat entre Israël et le Hamas depuis 2014, lorsque les Forces de défense israéliennes (FDI) avaient lancé l’opération Bordure protectrice menant aux 50 jours de conflit violent au cours desquels près de 2200 Palestiniens et 70 Israéliens avaient perdu la vie. La guerre avait pris fin après qu’Israël et le Hamas aient accepté un cessez-le-feu en raison de la pression internationale croissante et de la médiation égyptienne.

Israël et le Hamas se sont engagés à se battre depuis 2006 lorsque le Hamas est sorti victorieux des élections au Conseil législatif palestinien et a pris de force le contrôle de la bande de Gaza un an plus tard. Auparavant, en 2005, Israël avait abandonné le contrôle de la bande de Gaza pour réduire ses engagements militaires dans les territoires palestiniens occupés. La première guerre majeure entre le Hamas et Tsahal a eu lieu en 2008-09 lorsqu’après des mois d’attaques tit-for-tat, Israël a lancé l’opération Plomb durci en décembre 2008, entraînant de graves combats causant la mort d’environ 1 200 à 14 000 Palestiniens et 13 Israéliens. . Après quelques années de calme relatif et de combats à petite échelle, la violence s’est intensifiée en 2012 quand Israël a lancé l’opération Pilier de défense au cours de laquelle plus de 150 Palestiniens avaient perdu la vie.

La dernière vague d’escalade remonte aux manifestations d’avril 2021 des familles palestiniennes à Sheikh Jarrah, une localité historique de Jérusalem-Est, qui risquaient d’être expulsées de leurs maisons. Cela a conduit à des contre-manifestations de la part de groupes extrémistes juifs, provoquant des violences et des émeutes dans et autour de la ville. La violence s’est propagée dans la région de Haram al-Sharif / Mont du Temple le 7 mai, dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, lorsque des affrontements ont éclaté entre des fidèles musulmans rassemblés dans la mosquée Al-Aqsa et des groupes juifs qui s’étaient pressés dans la vieille ville pour célébrer la Prise de contrôle israélienne de Jérusalem en 1967. En essayant de contrôler la situation, l’armée israélienne est entrée dans la zone, gérée par la Jordanie et sacrée à la fois dans le judaïsme et l’islam, aggravant encore les violents affrontements.

Alors que la violence se poursuivait pendant deux jours, le 10 mai, le Hamas a lancé des attaques à la roquette dans le sud d’Israël, provoquant le bombardement par les FDI des repaires du Hamas dans la bande de Gaza. Les attaques à la roquette depuis Gaza se sont intensifiées depuis lors avec le Hamas et le Jihad islamique qui ont lancé un barrage de roquettes au cœur d’Israël, y compris à Tel Aviv. Des roquettes ont également atterri dans le nord d’Israël depuis le sud du Liban, provoquant la panique et menaçant un conflit plus large.

Le Hamas et Israël sont maintenant soumis à d’intenses pressions internationales, y compris de la part des États-Unis, pour désamorcer et œuvrer à un cessez-le-feu. L’Égypte et la France ont pris la tête des efforts de médiation tandis que le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a également pris note de la situation appelant à la fin immédiate des combats. Le monde est divisé avec de nombreux pays régionaux et internationaux, tels que la Chine, la Russie, l’Iran, la Turquie et l’Arabie saoudite, accusant Israël de cibler les civils et les enfants et d’utiliser une force disproportionnée tandis que d’autres, en particulier les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Brésil et le Canada soutiennent Le droit de défense d’Israël. Israël considère la force disproportionnée comme une dissuasion légitime contre le Hamas malgré la condamnation internationale.

Le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et le Royaume-Uni, a pour sa part prospéré en étant le principal mouvement palestinien armé contre Israël. L’organisation trouve ses racines dans les Frères musulmans et a émergé pendant la première Intifada (1987-1993). Le groupe rejette les accords d’Oslo et a contribué à faire dérailler le processus de paix israélo-palestinien en lançant de violentes attaques à l’intérieur d’Israël, y compris des attentats-suicides pendant l’Intifada d’Al-Aqsa entre 2000 et 2005. Après avoir pris le contrôle de la bande de Gaza, le Hamas est devenu le principal challenger de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) dirigée par le Fatah dans la direction de l’Autorité palestinienne (AP) dirigée par Mahmoud Abbas depuis 2005. Avec le soutien de l’Iran et de la Turquie, le groupe est devenu une force de combat forte défiant l’occupation israélienne des territoires palestiniens .

La vague actuelle de combats survient à un moment où Israël est confronté à une impasse politique intérieure prolongée et où le Premier ministre Benjamin Netanyahu se bat pour sa survie politique. Entre avril 2019 et mars 2021, Israël a assisté à quatre élections à la Knesset (parlement), le parti Likoud dirigé par Netanyahu n’ayant pas obtenu à chaque fois un soutien suffisant pour former un gouvernement stable. Après les élections de mars 2020, Netanyahu a tissé une coalition avec son principal opposant, le chef de Kakhol lavan et l’ancien chef de Tsahal Benny Gantz, qui a assumé le rôle de «premier ministre suppléant» et de ministre de la Défense.

Le gouvernement de coalition ne pouvait pas continuer longtemps avec des divergences émergeant sur diverses questions, surtout sur le budget de la défense. De nouvelles élections ont eu lieu en mars 2021, au cours desquelles le Likud est redevenu le plus grand parti, mais Netanyahu n’a pas réussi à réunir une coalition sous sa direction. Quelques jours avant le début du conflit, Yair Lapid, le chef du deuxième plus grand parti Yesh Atid a été chargé de la responsabilité de former le gouvernement par le président Reuven Rivlin et serait sur le point de faire une percée pour rassembler le soutien de la petite droite, la gauche- l’aile et les partis arabes. Mais avec l’escalade de la violence, les chances de succès de Lapid sont devenues sombres.

De manière significative, cette fois, les combats entre Israël et le Hamas ne sont pas restés confinés et se sont étendus à la Cisjordanie, à Jérusalem-Est et parmi les citoyens arabes d’Israël avec des informations faisant état de protestations, d’affrontements et d’émeutes venant de plusieurs villes des territoires occupés et d’Israël. Cela change en quelque sorte le calcul israélien d’isoler le Hamas et donne du crédit au Hamas qui cherche un soutien plus large parmi les communautés palestiniennes.

Avec la pression internationale croissante, les combats entre Israël et le Hamas devraient prendre fin dans les semaines à venir, voire dans les jours, mais il est peu probable que ce soit le dernier round de la bataille sans fin entre Israël et le Hamas et rappelle à la communauté internationale la nécessité de relancer le processus de paix au Moyen-Orient.

(L’auteur est membre du Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analysis (MP-IDSA), New Delhi et expert des affaires stratégiques au Moyen-Orient. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues du Manohar Parrikar IDSA. ou du gouvernement indien. Et ne reflètent pas non plus la position officielle ou la politique de Financial Express Online. Twitter: @mmqmudy)

