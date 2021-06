Israël exécute des frappes aériennes contre Gaza après que des ballons incendiaires aient mis le feu dans l’État juif .

Israël a exécuté des frappes aériennes contre Gaza en représailles après que des ballons incendiaires aient provoqué des incendies dans l’État juif.

Les frappes israéliennes visaient des installations utilisées par le Hamas pour des réunions afin de préparer des attaques, a déclaré l’armée israélienne, selon l’Associated Press. Tsahal a noté que ses attaques avaient touché des cibles qui abritaient des membres du Hamas à Khan Yunis et à Gaza, a rapporté le Times of Israel.

« Des activités terroristes ont eu lieu dans le complexe attaqué », a déclaré Tsahal, selon le Times of Israel. « L’armée israélienne est préparée à tous les scénarios, y compris la reprise des hostilités, face à la poursuite des actes terroristes dans la bande de Gaza », a noté l’armée.

« Le bombardement sioniste de la bande de Gaza est une tentative ratée d’arrêter la solidarité et la résistance de notre peuple avec la Ville sainte, et de dissimuler l’état de confusion sans précédent de l’establishment sioniste dans l’organisation de la soi-disant« marche aux drapeaux » », a déclaré Le porte-parole du Hamas Hazim Qasem, selon le Washington Post. “Notre peuple et sa vaillante résistance continueront de défendre nos droits et notre caractère sacré jusqu’à ce que l’occupant soit expulsé de tout notre territoire.”

Il s’agissait des premières frappes d’Israël sur Gaza depuis que Naftali Bennett est devenu dimanche le nouveau Premier ministre.

Lien source