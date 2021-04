Israël ferait-il chanter un membre du Congrès américain? ⋆ 10z viral

par Philip Giraldi, The Unz Review:

Israël a été impliqué dans plusieurs histoires actuellement en cours dans les médias américains. L’histoire la plus fascinante concerne le membre du Congrès du Parti républicain de Floride, Matt Gaetz. Gaetz est un loyaliste de Donald Trump qui a jusqu’à récemment été présenté comme l’avenir du parti. Jeune, photogénique et défenseur des priorités du GOP, il a beaucoup fait l’actualité ces derniers temps.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Selon la couverture du New York Times de l’histoire actuelle le concernant, «Le ministère de la Justice enquête pour savoir si Gaetz… un proche allié de l’ancien président Donald Trump, a enfreint les lois fédérales sur le trafic sexuel. L’enquête se concentre sur ses relations avec des jeunes femmes qui avaient été recrutées en ligne et s’il a eu des relations sexuelles avec une fille de 17 ans. Les enquêteurs pensent qu’il a payé pour des relations sexuelles avec un certain nombre de femmes qu’il a rencontrées par l’intermédiaire de Joel Greenberg – un ancien percepteur des impôts de Floride qui a été inculpé l’année dernière pour trafic sexuel fédéral, entre autres infractions … Gaetz a nié avoir payé pour des relations sexuelles ou couché avec une personne mineure , mais il est clair que l’histoire est loin d’être terminée. Et il est de plus en plus isolé: peu de républicains se sont prononcés pour le soutenir, et aujourd’hui [April 2nd] son propre directeur des communications, Luke Ball, a démissionné.

Il y a également eu des allégations selon lesquelles Gaetz, qui est fiancé mais non marié, a payé pour le transport de la jeune femme avec laquelle il a eu des relations sexuelles à travers les frontières de l’État, une infraction fédérale. Apparemment, Gaetz n’est pas très apprécié de ses pairs en raison de son comportement impulsif et même erratique «y compris un penchant pour les drogues illicites et les jeunes femmes», beaucoup le considérant comme le proverbial «canon lâche sur le pont». CNN rapporte que «Gaetz avait l’habitude de montrer des photos nues et des vidéos de femmes avec lesquelles il disait avoir couché à des collègues à l’étage de la Chambre».

L’histoire de Gaetz a également engendré des histoires à l’enquête. Le Daily Beast rapporte qu’en avril 2018, Matt a été impliqué dans une visite secrète à minuit dans les chambres du percepteur des impôts du comté de Seminole accompagné de Greenberg, qui travaillait au bureau pendant la journée. Les deux hommes ont été enregistrés sur des caméras de surveillance et ils ont oublié de réinitialiser l’alarme du bureau, ce qui a conduit à des enquêtes le lendemain qui ont produit une série de messages texte dans lesquels Greenberg a admis qu’ils étaient dans le bureau afin qu’il puisse montrer au membre du Congrès comment tout s’y faisait. Ils avaient apparemment eu recours à des permis de conduire expirés, qui étaient entreposés en vue de leur élimination dans le bureau.

Greenberg a depuis perdu son emploi et fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une «… affaire qui s’est maintenant largement étendue à un acte d’accusation de 33 chefs d’accusation qui comprend une liste diversifiée de crimes allant de la fraude électronique au trafic sexuel. Les enquêteurs affirment que Greenberg a recruté au moins un adolescent entre 14 et 17 ans pour se livrer à un « acte sexuel commercial » entre mai et novembre 2017 dans le centre de la Floride et ailleurs. Les enquêteurs affirment également que Greenberg a utilisé son accès privilégié à la base de données des permis de conduire de Floride pour rechercher des informations privées sur des «individus» avec lesquels il «entretenait des relations« papa-sucre »». De plus, Greenberg est également accusé d’avoir fabriqué de fausses pièces d’identité – expliquant potentiellement pourquoi les images de surveillance de 2018 ont soulevé des préoccupations qui ont conduit à cette conversation par SMS remis aux enquêteurs.

Ce qu’un Gaetz vilain était censé être à la hauteur de ce que Greenberg faisait également, mais le plaisir impliquant Israël commence vraiment par un stratagème d’extorsion apparent lié à l’enquête qui a impliqué le père de Gaetz, Don, un ancien président riche du Sénat de l’État de Floride. Suite à l’histoire de Gaetz, le Washington Examiner a découvert que Don avait été approché par un avocat de Floride nommé Don McGee qui avait promis qu’un paiement de 25 millions de dollars ferait disparaître les «futurs problèmes juridiques et politiques de Matt». Don Gaetz a ensuite contacté le FBI et a porté un fil qui a enregistré une deuxième visite faite par un ancien officier de l’armée de l’air nommé Bob Kent, qui a expliqué que l’argent serait un prêt pour «Project Homecoming», un plan pour organiser la libération d’ex- L’agent du FBI Robert Levinson, qui est généralement considéré comme mort ou en prison après une visite peu judicieuse et quelque peu mystérieuse en Iran où il a disparu il y a quatorze ans.

Et puis le conte décolle vraiment. Le magazine conservateur américain a obtenu une série de messages texte «authentifiés» entre Scott Adams, créateur de Dilbert, et le responsable des médias du consulat général israélien à New York, Jake Novak, qui suggèrent que le gouvernement israélien était associé à la fois à Kent et McGee et pourrait avoir été derrière l’extorsion. Vraisemblablement, Israël était prêt à utiliser son influence politique auprès du Congrès et des médias pour faire disparaître les problèmes de Matt en échange du financement d’un raid commando qui libérerait Levinson et porterait à la fois un coup dur à l’Iran et une victoire de propagande majeure pour Jérusalem.

Le lien présumé du caricaturiste Adams avec le consulat israélien n’est pas tout à fait clair à ce stade, bien que les textes suggèrent qu’il est un contact de confiance. Un Novak en colère, se référant à l’article du Times sur l’enquête, lui a écrit en se plaignant que «la trame de fond est que cela déforme mes efforts pour libérer Bob Levinson. Le père de Gaetz était secrètement f[u]nous trouver. Donc je veux vraiment que ce soit faux. J’ai un ami chef d’équipe commando qui attend nerveusement que les virements électroniques soient effacés. Il poursuit ensuite en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’extorsion au sens juridique: «Les vrais documents n’extorquent pas. Et nous n’avons demandé que 25 millions de dollars à titre d’estimation au début. Nous sommes descendus.

Les deux hommes ont également échangé leur point de vue sur l’affaire contre Matt Gaetz. Novak a écrit: «Scoop, je ne peux pas rapporter: le représentant Gaetz fait l’objet d’une enquête secrète du Grand Jury sur des relations sexuelles avec des mineurs et peut-être sur un complot de meurtre. J’ai confiance en la source. Les accusations / accusations sont apparemment «très crédibles». »Adams répond que« les allégations contre lui ne semblent pas crédibles »et Novak a répondu« Je ne veux pas les croire mais ma source dit que cela semble mauvais de plus près. » Adams envoie alors un texto: «Je parie contre cela, mais la contre-allégation d’extorsion semble crédible. A des témoins apparemment. Novak conclut que «maintenant les Gaetz ont brûlé Kent ET Levinson.»

En savoir plus @ Unz.com