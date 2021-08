Israël frappe Gaza après de violentes manifestations le long de la frontière

in

Des explosions illuminent le ciel nocturne au-dessus des bâtiments de la ville de Gaza alors que les forces israéliennes bombardent l’enclave palestinienne, tôt le 22 août 2021.

JAMBON MAHMUD | . | .

L’armée israélienne a bombardé dimanche matin des sites d’armes de militants palestiniens dans la bande de Gaza en réponse à une violente manifestation sur la clôture d’enceinte qui a grièvement blessé un policier israélien, a annoncé l’armée.

Les violences de samedi ont éclaté après que des centaines de Palestiniens aient participé à une manifestation organisée par les dirigeants du Hamas à Gaza pour attirer l’attention sur le blocus israélo-égyptien du territoire. La manifestation est devenue violente après que des dizaines de personnes se soient approchées de la clôture frontalière fortifiée et aient lancé des pierres et des explosifs vers les soldats israéliens derrière un écran de fumée noire s’échappant de pneus en feu.

Au moins 24 Palestiniens, dont un jeune de 13 ans, ont été blessés par des tirs israéliens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Un officier de la police des frontières israélienne a été grièvement blessé par balle.

L’armée a déclaré dans un communiqué qu’en réponse aux violentes manifestations, des avions de combat ont frappé “quatre sites de fabrication d’armes et de stockage” appartenant aux dirigeants du Hamas de Gaza, et que l’armée a déployé des troupes supplémentaires dans la région proche de la frontière avec l’enclave palestinienne. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures dans les frappes aériennes.

Israël et le Hamas sont des ennemis acharnés qui ont mené quatre guerres et d’innombrables escarmouches depuis que le groupe militant islamique a pris le contrôle de Gaza lors d’un coup d’État en 2007, un an après avoir remporté les élections palestiniennes.

La plus récente série de combats de mai, une guerre de 11 jours menée jusqu’à un cessez-le-feu non concluant, a tué au moins 254 personnes à Gaza, dont 67 enfants et 39 femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le Hamas a reconnu la mort de 80 militants. Douze civils, dont deux enfants, ont été tués en Israël, ainsi qu’un soldat.