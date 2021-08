Israël laisse entendre qu’à l’avenir, les passeports vaccinaux ne seront remis qu’à ceux qui ont reçu des rappels ⋆ .

par Ken Macon, Reclaim The Net :

Déplacement des poteaux de but.

Le passeport israélien pour le vaccin COVID-19, le « Green Pass », pourrait bientôt n’être disponible que pour les personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins et un rappel.

Mardi, le ministre israélien de la Santé, Nitzan Horowitz, a laissé entendre que le pays atteignait un point où les passeports vaccinaux n’auraient de sens que pour les personnes qui avaient été triplement vaccinées.

« Après environ six mois, vous devez recevoir une troisième dose. Sinon, le vaccin perd son pouvoir », a déclaré Horowitz. « Le Green Pass témoigne qu’une personne est en sécurité d’une certaine manière… donc au moment où nous savons que le vaccin perd son efficacité après une certaine période, il n’y a aucune justification pour donner un laissez-passer vert à quelqu’un qui n’a pas reçu une autre dose. »

Il a ajouté que la nouvelle mesure ne serait pas mise en œuvre tant que les vaccins ne seraient pas disponibles pour toutes les personnes de plus de 12 ans. Les rapports affirment que cela pourrait arriver début septembre.

Un rapport sur The Daily Beast déclare : « À partir de cette semaine, tous les Israéliens de plus de 30 ans seront éligibles pour recevoir des injections de rappel. D’ici la fin du mois, ils devraient être universellement disponibles pour toute personne de plus de 12 ans qui a reçu son deuxième vaccin il y a cinq mois ou plus.

La nouvelle de la nouvelle restriction intervient alors qu’Israël lutte pour faire face aux décès et aux hospitalisations de personnes qui ont reçu les deux doses de vaccins. Un médecin a confirmé la gravité de la situation sur News Israel 13 plus tôt ce mois-ci en déclarant : « 95 % des patients sévères sont vaccinés ».

« 85 à 90 % des hospitalisations concernent des personnes entièrement vaccinées », a ajouté le médecin. Nous ouvrons de plus en plus de salles COVID. L’efficacité du vaccin diminue / s’estompe. »

Selon The Daily Beast, la plupart de la population israélienne est vaccinée avec le vaccin Pfizer. Le vaccin, considéré comme le plus efficace, a reçu l’approbation de la FDA lundi.

