Israël: l’UE entre dans le chaos entre Israël et la Palestine alors que le Hamas tire des roquettes | Monde | Nouvelles

Bruxelles a appelé au calme de toutes parts en condamnant les attaques de roquettes palestiniennes contre Israël qui se sont produites du jour au lendemain. C’était en réponse aux affrontements de plus en plus violents entre les forces de défense israéliennes et les Palestiniens en Cisjordanie.

Israël a répondu en frappant Gaza avec des frappes aériennes tout au long des premières heures de ce matin – lors d’attaques qui ont fait 24 morts, dont neuf enfants, et plus de 100 blessés, selon Al Jazeera.

Dans un communiqué, la Commission européenne a déclaré: «Les tirs de roquettes depuis Gaza contre les populations civiles en Israël sont totalement inacceptables et alimentent une dynamique d’escalade.

«La forte recrudescence de la violence en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est ainsi qu’à Gaza et aux alentours, doit cesser immédiatement.»

Le différend de plusieurs décennies entre les deux parties a récemment éclaté à Jérusalem-Est, qui a connu ses pires émeutes en quatre ans.

Avec toute cette tension bouillonnante sous la surface, la nouvelle que quatre familles palestiniennes sont confrontées à l’expulsion de leurs maisons a rendu les choses hors de contrôle.

Les familles, qui vivent dans le quartier de Sheikh Jarrah de la ville, ont récemment perdu une bataille de longue date devant les tribunaux israéliens pour savoir à qui appartenaient les terres sur lesquelles se trouvent leurs maisons.

Il a statué qu’il appartenait à une organisation de colons juifs – provoquant l’indignation de nombreux Palestiniens et pays musulmans voisins.

La réponse de la police israélienne a également été critiquée pour sa dureté après que des vidéos ont montré des officiers lourdement armés utilisant des grenades assourdissantes, des balles en caoutchouc et des canons à eau contre des manifestants.

Près de 100 civils ont été blessés, selon des médecins palestiniens.

Leurs actions ont ensuite été défendues par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il a déclaré qu’Israël “ne permettra à aucun élément radical de saper le calme” dans la ville.

Et défendant de manière controversée les colons juifs en s’appuyant sur ce que beaucoup considèrent comme une terre palestinienne, il a ajouté: «Nous rejetons fermement la pression de ne pas construire à Jérusalem.

«À mon grand regret, cette pression a augmenté ces derniers temps.»

Les actions d’Israël ont suscité une condamnation généralisée, y compris de la part des États arabes voisins qui n’ont établi des relations diplomatiques que récemment.

Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui ont normalisé leurs relations avec Israël l’année dernière, se sont joints à de nombreux autres pays pour critiquer vivement les actions du pays.