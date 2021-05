Israël menace une invasion terrestre de Gaza malgré les efforts de trêve

Israël considère Jérusalem dans son intégralité comme sa capitale, tandis que les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État. (Image: AP / Heidi Levine)

Israël a déclaré jeudi qu’il massait des troupes le long de la frontière de Gaza et appelait 9000 réservistes avant une possible invasion terrestre du territoire dirigé par le Hamas, alors que les deux ennemis acharnés se rapprochaient d’une guerre totale.

Les médiateurs égyptiens se sont précipités en Israël pour des efforts de cessez-le-feu mais n’ont montré aucun signe de progrès.

L’intensification des combats est survenue alors que la violence communautaire en Israël a éclaté pour une quatrième nuit, avec des foules juives et arabes s’affrontant dans la ville de Lod. Les combats ont eu lieu malgré une présence policière renforcée ordonnée par les dirigeants du pays.

La rafale de violence de quatre jours a poussé Israël dans un territoire inconnu – faisant face aux combats les plus intenses qu’il ait jamais eu avec le Hamas tout en faisant face simultanément à la pire violence judéo-arabe en Israël depuis des décennies. Un barrage de tirs de roquettes en fin de nuit en provenance du Liban qui a atterri dans la mer a menacé d’ouvrir un nouveau front le long de la frontière nord d’Israël.

Saleh Aruri, un haut dirigeant du Hamas en exil, a déclaré vendredi à la chaîne satellite londonienne Al Araby que son groupe avait rejeté une proposition d’accalmie de trois heures afin de permettre davantage de négociations en vue d’un cessez-le-feu total. Il a déclaré que l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies étaient à la tête des efforts de trêve.

Vendredi matin également, l’armée israélienne a déclaré que les troupes aériennes et terrestres avaient frappé Gaza lors de ce qui semblait être les attaques les plus lourdes à ce jour. Des masses de flammes rouges ont illuminé le ciel alors que les explosions assourdissantes de la périphérie de la ville de Gaza réveillaient les gens. Les frappes étaient si fortes que des cris de peur pouvaient être entendus de la part des habitants de la ville, à plusieurs kilomètres de là.

«J’ai dit que nous tirerions un prix très élevé du Hamas», a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une déclaration enregistrée sur vidéo. «Nous faisons cela et nous continuerons de le faire avec une force considérable.»

Les combats ont éclaté lundi soir lorsque le Hamas, prétendant être le défenseur de Jérusalem, a tiré un barrage de roquettes à longue portée sur la ville en réponse à ce qu’il a qualifié de provocations israéliennes. Israël a rapidement répondu par une série de frappes aériennes.

Depuis lors, Israël a attaqué des centaines de cibles à Gaza. Les frappes ont déclenché des dizaines d’explosions qui secouent la terre à travers le territoire densément peuplé. Les militants de Gaza ont tiré près de 2 000 roquettes sur Israël, mettant la vie dans le sud du pays au point mort. Plusieurs barrages ont visé la métropole balnéaire de Tel Aviv, à environ 70 kilomètres (45 miles).

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que le nombre de morts était passé à 109 Palestiniens, dont 28 enfants et 15 femmes, avec 621 blessés. Les groupes militants du Hamas et du Jihad islamique ont confirmé 20 morts dans leurs rangs, bien qu’Israël affirme que ce nombre est beaucoup plus élevé. Sept personnes ont été tuées en Israël, dont un garçon de 6 ans.

À Washington, le président Joe Biden a déclaré qu’il s’était entretenu avec Netanyahu pour apaiser les combats, mais avait également soutenu le dirigeant israélien en déclarant qu ‘«il n’y avait pas eu de réaction excessive significative».

Il a déclaré que l’objectif était maintenant «d’arriver à un point où il y a une réduction significative des attaques, en particulier des attaques à la roquette qui sont tirées sans discernement sur les centres de population». Il a qualifié cet effort de «travail en cours». La visite de jeudi des responsables égyptiens a marqué une étape importante dans les efforts de cessez-le-feu.

L’Égypte sert souvent de médiateur entre Israël et le Hamas, et elle a joué un rôle clé dans la fin des combats passés. Les responsables ont d’abord rencontré les dirigeants du Hamas à Gaza avant de s’entretenir avec les Israéliens à Tel Aviv, ont déclaré deux responsables du renseignement égyptien.

Ils ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux médias. Le chef exilé du Hamas, Ismail Haniyeh, était également en contact avec les Egyptiens, a indiqué le groupe.

Malgré ces efforts, les combats n’ont fait que s’intensifier. Les avions israéliens ont frappé des cibles à Gaza tout au long de la journée. Et jeudi soir, Israël a tiré pour la première fois de l’autre côté de la frontière avec des obus de chars et d’artillerie, envoyant des dizaines de résidents terrifiés s’enfuir pour des raisons de sécurité.

Les frappes aériennes ont détruit des dizaines de bâtiments, dont trois gratte-ciel. Israël affirme que les bâtiments abritaient des militants ou des installations du Hamas, mais que des civils étaient également à l’intérieur.

Dans le nord de la bande de Gaza, Rafat Tanani, sa femme enceinte et quatre enfants ont été tués après qu’un avion de combat israélien ait réduit le bâtiment en décombres, ont déclaré des habitants.

Sadallah Tanani, un parent, a déclaré que la famille avait été «rayée du registre de la population» sans avertissement. «C’était un massacre. Mes sentiments sont indescriptibles », a-t-il déclaré.

Israël a fait l’objet de vives critiques internationales pour les victimes civiles dans les combats à Gaza. Il affirme que le Hamas est responsable de la mise en danger des civils en se cachant et en lançant des roquettes depuis des zones civiles.

Tard jeudi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné la mobilisation de 9 000 réservistes supplémentaires.

Le porte-parole militaire en chef, Brig. Le général Hidai Zilberman, a déclaré que les troupes se massaient le long de la frontière de Gaza pour une éventuelle opération terrestre. Il a déclaré que les chars, les véhicules blindés et l’artillerie étaient en cours de préparation «pour la mobilisation à tout moment».

Le Hamas n’a montré aucun signe de recul. Il a lancé plusieurs barrages intenses de roquettes tout au long de la journée et a tiré sa roquette la plus puissante, l’Ayyash, à près de 200 kilomètres (120 miles) dans le sud d’Israël. La fusée a atterri en plein désert mais a brièvement perturbé le trafic aérien à l’aéroport de Ramon au sud. Le Hamas a également lancé un drone qu’Israël a déclaré avoir rapidement abattu.

Le porte-parole militaire du Hamas, Abu Obeida, a déclaré que le groupe n’avait pas peur d’une invasion terrestre, affirmant que toute invasion serait une chance «d’augmenter nos prises» de soldats morts ou captifs.

Les combats ont jeté un voile sur la fête musulmane de l’Aïd al-Fitr, normalement marquée par des réunions de famille et des repas de fête. Au lieu de cela, les rues de Gaza étaient pour la plupart vides.

Hassan Abu Shaaban a essayé d’alléger l’ambiance en distribuant des bonbons aux passants mais a reconnu «qu’il n’y a pas d’ambiance» pour célébrer. «Ce ne sont que des frappes aériennes, des destructions et des ravages», a-t-il déclaré.

«Que Dieu aide tout le monde.»

L’actuelle éruption de violence a commencé il y a un mois à Jérusalem, où les tactiques sévères de la police israélienne pendant le Ramadan et la menace d’expulsion de dizaines de familles palestiniennes par des colons juifs ont déclenché des manifestations et des affrontements avec la police. Un point focal des affrontements était la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, construite sur une colline qui est vénérée par les juifs et les musulmans.

Israël considère Jérusalem dans son intégralité comme sa capitale, tandis que les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale de leur futur État.

