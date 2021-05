Israël Palestine News: Netanyahu défie Biden de poursuivre le bombardement de Gaza | Monde | Nouvelles

Le Premier ministre israélien affirme avoir tué plus de 150 terroristes – y compris de hauts commandants du Hamas – au cours de dizaines de frappes menées ces derniers jours. Mais les observateurs affirment que bon nombre des victimes sont des enfants innocents.

Aujourd’hui, le nombre de morts palestiniens est passé à 212 – dont 61 enfants.

L’escalade des tensions et la capacité d’Israël à dépasser massivement les militants palestiniens ont conduit à des appels de plus en plus forts à un cessez-le-feu, craignant que le nombre de victimes civiles continue d’augmenter.

Le président américain Joe Biden est entré dans le mélange hier – en prononçant ses mots les plus forts à ce jour sur le conflit vieux de plusieurs décennies dans cette région instable.

Le démocrate «a encouragé Israël à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des civils innocents» et «a exprimé son soutien à un cessez-le-feu» lors d’un appel téléphonique avec son homologue israélien.

Environ 90% d’entre eux ont été interceptés par le système israélien de défense antimissile Iron Dome.

Mais plus de 200 ont survécu – tuant 10 civils israéliens, dont un enfant.

Ces attaques sont survenues après que le Hamas soit entré dans les tensions persistantes entre musulmans et juifs à Jérusalem-Est.

Ils ont bouilli pendant le mois sacré musulman du Ramadan – et ont explosé lorsque quatre familles arabes ont été expulsées de leurs maisons au cours d’une dispute qui a duré des décennies.

Le Hamas a déclaré plus tard qu’Israël «paierait un lourd tribut» s’il expulsait les résidents palestiniens de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem Est.

Mohammed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, a déclaré qu’il lançait un «avertissement clair et définitif» qu’il «ne resterait pas impuissant».

Mais avec sa puissance de feu limitée, le groupe militant palestinien a subi des pertes bien plus lourdes lors des derniers combats.

L’organisation a également perdu plusieurs de ses commandants supérieurs, des caches d’armes et des tunnels lors des bombardements incessants d’Israël.

Et, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il continuerait à utiliser “toute la force” du pays, il semble que leur pari politique se soit retourné contre eux.

M. Netanyahu a précédemment déclaré que son pays “veut niveler un prix élevé” pour les attaques à la roquette.