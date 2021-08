Israël prend les enfants de parents NON VACCINÉS ? 10z viral

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Il semble qu’il n’y ait plus personne de bon sens dans les gouvernements. C’est peut-être ce qui conduit à la révolution mondiale et au bain de sang d’ici 2032. En Israël, ils confisquent en fait les enfants, même les nouveau-nés, aux parents s’ils n’étaient pas vaccinés.

LES VACCINS NE METTRERONT PAS PLUS FIN AU COVID QU’ILS PRÉVENTENT LA GRIPPE CHAQUE ANNÉE

Maintenant, les parents sont totalement confus. Beaucoup se sont enfuis et se sont fait vacciner, mais maintenant on leur dit non seulement qu’ils peuvent encore contracter le COVID et le propager, mais qu’ils commencer à s’inquiéter peuvent-ils donner du COVID à leurs jeunes enfants ? Gates a fait une telle fausse propagande que si j’ai conseillé IBM et que j’ai omis de révéler que je possédais UNE PART et que mes conseils me seraient bénéfiques serait 20 ans de prison.

Gates viole la loi sur la sécurité tout le temps, mais personne à la SEC ne le touchera jamais. Il a dit au monde que lorsque le monde entier sera vacciné, nous serons retour à la normale d’ici la fin de 2022. Il a toujours dit que nous avions besoin 7 milliards de doses de vaccins pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Il y a PAS DE FIN COVID car il mutera toujours comme la grippe chaque année. Ensuite, nous avons des médecins qui disent que vous pourriez avoir besoin de 5 injections de rappel pour COVID. Si Bill Gates obtient 1 $ par coup compte tenu de sa participation dans TOUS les fabricants de vaccins, il sera l’homme le plus riche non seulement aujourd’hui – mais dans toute l’histoire enregistrée !

Alors toute cette poussée pour vacciner et maintenant les lieux deviennent PUNITIF menaçant de facturer 25 $ par mois ou plus aux employés pour ne pas se faire vacciner. JAMAIS auparavant, dans l’histoire, des informations aussi incohérentes sur la santé n’avaient jamais été soumises au public. On nous a dit de se faire vacciner et vous n’obtiendrez jamais COVID. Maintenant, cela a fini par être un mensonge. Donc se faire vacciner ne met pas fin à la distanciation sociale ou aux masques et ensuite pouvez-vous toujours le donner à vos enfants non vaccinés ? Mais si le vaccin n’empêche pas de l’obtenir ou d’infecter les autres, alors il y a JAMAIS va être un retour à la normale qui peut être le véritable objectif.

