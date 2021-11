Israël s’apprête à organiser un exercice pour tester la nouvelle variante de Covid – « Préparez-vous à tout scénario » | Monde | Nouvelles

Israël est sur le point de mener le premier exercice national COVID-19 au monde pour tester dans quelle mesure le pays est préparé à une nouvelle variante du coronavirus. Les exercices sont prévus pour jeudi et prendront le format d’un exercice de jeux de guerre et seront dirigés par le Premier ministre, Naftali Bennett.

Les exercices testeront les capacités des départements gouvernementaux et des agences nationales à répondre à l’émergence d’une variante « Omega » de COVID-19, malgré une déclaration du bureau de presse du gouvernement israélien révélant qu’aucune variante de ce type n’avait encore été découverte dans le pays.

Naftali Bennett, Premier ministre d’Israël, a déclaré : « Nous continuons d’organiser des exercices et de nous remettre en question… Nous devons continuer à surveiller de près la situation et à nous préparer à tout scénario.

L’exercice sera dirigé par le ministre israélien de la Défense civile au Centre national de gestion à Jérusalem.

Le ministère israélien de la Santé a signalé mercredi 475 nouveaux cas de Covid.

Pour mettre les chiffres en perspective, Israël a une population assez petite d’environ 9,05 millions.

En août, Naftali Bennett, Premier ministre d’Israël, a déclaré dimanche : « Israël a aujourd’hui un avantage majeur parce que nous sommes des pionniers mondiaux dans l’utilisation de la troisième vaccination, et nous avons une meilleure compréhension de la vitesse à laquelle les vaccinations précédentes diminuent, et ce que nous devons faire, quand nous devons le faire et même pour quels âges.

« Mon conseil à tous les dirigeants mondiaux aujourd’hui est de commencer la troisième vaccination tout de suite, n’attendez pas.

« Donnez-lui cinq mois à compter de la deuxième vaccination, sinon vous aurez de fausses illusions sur la protection. »