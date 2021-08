Israël s’en prend à Ben & Jerry’s pour boycotter le territoire palestinien occupé .

– de la vérité

Le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) a reçu un puissant coup de pouce lorsque Ben & Jerry’s a annoncé son boycott dans le territoire palestinien illégalement occupé. Le 19 juillet, l’emblématique entreprise de crème glacée a déclaré dans un communiqué : « Nous pensons qu’il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry’s soit vendue dans les Territoires palestiniens occupés (TPO) », qui comprend la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. La déclaration citait un éditorial rédigé par les co-fondateurs Bennett Cohen et Jerry Greenfield dans le New York Times, qualifiant le boycott de « rejet de la politique israélienne, qui perpétue une occupation illégale qui est une barrière à la paix et viole les droits humains fondamentaux. du peuple palestinien qui vit sous l’occupation.

Israël a riposté, menaçant de « graves conséquences » pour le boycott et exhortant les États américains à utiliser des lois anti-boycott. Dans tous les cas, sauf un, cependant, les tribunaux ont déclaré une telle législation inconstitutionnelle. Les boycotts sont protégés par les garanties de liberté d’expression, d’association et de réunion du premier amendement.

Le mouvement BDS a eu un impact significatif sur Israël. BDS a joué un rôle majeur dans la baisse de 46 % des investissements directs étrangers en Israël en 2014.

Mais le boycott de Ben & Jerry « pourrait être notre victoire BDS la plus importante à ce jour », a déclaré Sandra Tamari, directrice exécutive de l’organisation de défense des droits palestiniens basée aux États-Unis Adalah Justice Project, dans un communiqué. « Cela ouvre la porte à d’autres entreprises traditionnelles pour qu’elles tiennent compte de l’appel palestinien à rompre les liens avec l’État israélien », a déclaré Tamari. « La réponse exagérée des dirigeants israéliens à l’annonce de l’entreprise, y compris les menaces d’obliger les États américains à appliquer des lois étatiques inconstitutionnelles limitant les boycotts contre Israël, montre que des victoires immatérielles comme celles-ci peuvent faire trembler un vaste empire, et c’est le pouvoir d’organisation.

Qu’est-ce que le mouvement BDS ?

Le mouvement BDS a été lancé en 2005 par 170 organisations de la société civile palestinienne qui ont appelé au boycott, au désinvestissement et aux sanctions. Ils ont décrit le BDS comme des « mesures punitives non violentes » qui dureront jusqu’à ce qu’Israël se conforme pleinement au droit international en (1) mettant fin à son occupation et à sa colonisation de tout le territoire arabe et en démantelant le mur d’enceinte (dont 85 % se trouve sur la terre palestinienne) ; (2) reconnaître les droits fondamentaux des citoyens arabes palestiniens d’Israël à une pleine égalité ; et (3) respecter, promouvoir et protéger les droits des réfugiés palestiniens à retourner sur leurs terres, conformément à la résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il est important de bien comprendre les actions spécifiques de « boycott », de « désinvestissement » et de « sanctions » afin de comprendre la mission globale du mouvement BDS. Les boycotts impliquent le retrait du soutien à Israël et aux entreprises israéliennes et internationales qui violent les droits humains des Palestiniens, y compris les institutions culturelles, universitaires et sportives israéliennes. Des campagnes de désinvestissement font pression sur les universités, les églises, les banques, les fonds de pension et les conseils locaux pour qu’ils retirent leurs investissements de toutes les entreprises israéliennes et internationales complices de la violation des droits palestiniens. Les campagnes de sanctions exhortent les gouvernements à mettre fin aux accords de commerce militaire et de libre-échange et les exhortent à expulser Israël des forums internationaux.

BDS s’inscrit dans la tradition des droits civiques américains et des boycotts des consommateurs et du boycott qui a contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud. « La campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions reste l’arme la plus redoutable de notre arsenal » de solidarité avec les Palestiniens, a écrit l’ancien ministre sud-africain du renseignement Ronnie Kasrils à Common Dreams. « Cela a contribué à la disparition de l’apartheid sud-africain derrière la lutte de résistance populaire interne, et prend de l’ampleur et de l’efficacité, dans la mesure où Israël a identifié le mouvement mondial non-violent comme une menace stratégique. Israël, comme l’Afrique du Sud de l’apartheid, doit payer pour ses crimes, surtout par des sanctions. »

Apartheid israélien, crimes de guerre et crimes contre l’humanité

En effet, l’organisation israélienne des droits de l’homme B’Tselem ainsi que Human Rights Watch ont tous deux récemment confirmé qu’Israël maintenait un système d’apartheid. L’apartheid israélien constitue un crime contre l’humanité en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI).

La CPI a lancé une enquête officielle sur Israël pour crimes de guerre, y compris le transfert par la puissance occupante Israël de sa propre population civile sur les terres palestiniennes occupées. Les colonies juives illégales d’Israël sur les terres palestiniennes violent la Quatrième Convention de Genève. Environ 700 000 Israéliens vivent dans des colonies exclusivement juives en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée.

Pour faire place aux colons juifs, Israël soutient tacitement le nettoyage ethnique des familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est occupée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a déclaré en mai que les expulsions de Cheikh Jarrah « pourraient constituer un crime de guerre », citant la quatrième Convention de Genève.

Israël accuse à tort Ben & Jerry’s d’antisémitisme

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a qualifié le boycott de Ben & Jerry de « capitulation honteuse à l’antisémitisme ». Mais dans leur éditorial du Times, Ben et Jerry, qui ont vendu la société à Unilever en 2000, ont écrit : « En tant que partisans juifs de l’État d’Israël, nous rejetons fondamentalement l’idée qu’il est antisémite de remettre en question les politiques État d’Israël.

Critiquer Israël – même si l’on est un adversaire de l’État lui-même – n’est pas antisémite. Le mouvement BDS cible les politiques, pas le peuple, d’Israël. Comme l’a écrit le co-fondateur de BDS Omar Barghouti dans le Times en 2014, « Affirmer que le boycott d’Israël est intrinsèquement antisémite est non seulement faux, mais cela suppose également qu’Israël et ‘les Juifs’ sont une seule et même chose. Barghouti a poursuivi : « C’est aussi absurde et fanatique que d’affirmer qu’un boycott d’un État islamique auto-défini comme l’Arabie saoudite, disons, en raison de son horrible bilan en matière de droits humains, serait nécessairement islamophobe.

Israël et ses apologistes américains menacent Ben & Jerry’s

Le président israélien Isaac Herzog a accusé Ben & Jerry’s d'”une nouvelle forme de terrorisme”, c’est-à-dire le “terrorisme économique”, et s’est engagé à combattre “ce boycott et le terrorisme sous toutes ses formes”.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a averti le PDG d’Unilever, Alan Jope, lors d’un appel téléphonique, qu’Israël agirait “de manière agressive contre toute mesure de boycott visant les civils”.

Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël aux États-Unis et aux Nations Unies, a écrit une lettre aux gouverneurs de 35 États américains les exhortant à exercer des représailles contre Unilever avec des lois anti-boycott. Des responsables républicains de Floride, du Texas, de New York, de Pennsylvanie et du Maryland appellent au boycott de Ben & Jerry’s.

Pendant ce temps, le président Joe Biden s’oppose catégoriquement au BDS. Son administration, comme celle d’Obama, continue de financer l’occupation militaire illégale du territoire palestinien par Israël à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an et protège Israël des critiques du Conseil de sécurité de l’ONU.

Des groupes de défense des droits de l’homme soutiennent le boycott de Ben & Jerry’s, mais veulent qu’il s’étende à Israël

BDS bénéficie d’un fort soutien de la part d’une myriade d’organisations de défense des droits civils et humains. Quarante-deux d’entre eux – dont le Center for Constitutional Rights, la New York Civil Liberties Union, les United Methodist Church Global Ministries, Veterans for Peace NYC et plusieurs sections de Jewish Voice for Peace – ont envoyé une lettre au contrôleur de l’État de New York, porte-parole de l’Assemblée et le chef de la majorité au Sénat, les exhortant à annuler les politiques du système de retraite de l’État de New York qui pénalisent le boycott d’Israël. Les groupes ont qualifié les dispositions anti-boycott d'”attaque contre la liberté d’expression”.

Beaucoup exhortent Ben & Jerry’s à étendre son boycott au-delà du territoire palestinien occupé jusqu’à Israël lui-même. Le Comité national palestinien du BDS a tweeté : « Nous accueillons chaleureusement leur décision, mais appelons Ben & Jerry’s à mettre fin à toutes les opérations dans l’apartheid israélien.

Le conseil d’administration indépendant de Ben & Jerry aurait également voulu boycotter Israël, mais Unilever prévoit de « rester en Israël grâce à un accord commercial différent ».

Trois organisations – Adalah Justice Project, la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens et le Mouvement pour les vies noires – ont publié une déclaration commune qui a qualifié le boycott de Ben & Jerry’s de « avancée partielle significative de la victoire, signalant un changement narratif massif et durement combattu vers la libération palestinienne. aux États-Unis » et la preuve que « les tactiques de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) fonctionnent ».

Mais, écrivent-ils, « la lutte inébranlable pour la justice n’est pas terminée… jusqu’à ce que Ben & Jerry’s mette fin à toute relation avec Israël de l’apartheid ». Les groupes ont noté : « L’État israélien ne peut pas être séparé de son apartheid et de son occupation militaire.

_______

À propos de l’auteur

Marjorie Cohn est présidente de la National Lawyers Guild et professeure à la Thomas Jefferson School of Law, où elle enseigne le droit pénal et la procédure pénale, les preuves et le droit international des droits de l’homme. Elle donne des conférences dans le monde entier sur les droits de l’homme et la politique étrangère des États-Unis.