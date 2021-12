Israël va pousser le 4ème rappel alors que les vaccins continuent de s’avérer inefficaces contre COVID

Israël a annoncé mardi qu’il commencerait à offrir un quatrième vaccin COVID aux citoyens de plus de 60 ans. . a rapporté que la nation avait pris cette décision en raison de la propagation de la variante Omicron.

Cette décision est déroutante, car le pays ne compte que 340 cas connus d’Omicron. Pourtant, ils se déplacent immédiatement pour pousser le 4e coup.

Israël a toujours maintenu sa position derrière les vaccins COVID depuis leur développement. Le pays est devenu l’un des premiers à mettre en œuvre le troisième rappel, que les États-Unis et d’autres pays ont rapidement suivi. Il semble que ce soit la voie la plus probable après l’annonce d’Israël et les commentaires de Joe Biden mardi.

Biden a annoncé que les États-Unis allaient doubler le nombre de vaccins et de rappels COVID à la lumière d’Omicron. Il a déclaré que le pays se concentrerait sur les tests à domicile et a déclaré que le pays était prêt pour ce qui allait arriver alors qu’il dressait un tableau sombre pour les Américains.

Cependant, il continue d’y avoir une quantité importante de divergences avec les vaccins. Le vaccin Johnson & Johnson est tombé en disgrâce en raison de sa tendance à provoquer des caillots sanguins. Les vaccins Pfizer et Moderna ont fait des va-et-vient sur leur efficacité contre Omicron.

Les données ne mentent cependant pas. Les cas révolutionnaires de COVID sont en augmentation dans tout le pays, quel que soit le nombre de vaccins qu’une personne a pris. Le Massachusetts a signalé près de 14 000 nouveaux cas de percée au cours de la semaine dernière.

Pourquoi continuer à piquer les gens dans le bras si les vaccins ne préviennent pas le COVID ? Certains experts soutiennent que les vaccins aident à prévenir les cas graves de COVID, empêchant souvent l’hospitalisation et la mort. Beaucoup d’autres soutiennent que les vaccins ne sont pas prouvés et que les effets secondaires à long terme sont plus dangereux et risqués que COVID lui-même.

Il semble peu probable que la campagne de vaccination se termine avec une 4e dose seulement. Il semble qu’à chaque vague, un autre « booster » soit nécessaire pour « assurer une protection ». Une protection qui ne semble pas exister en recevant un vaccin COVID.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.