ISRAELL A UNE GRAVE ÉPIDÉMIE DE VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE AINSI QUE D’AUTRES NATIONS

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :
L’OR FERMÉ DE 7,75 $ À 1813,25 $// L’ARGENT A AVANCE DE 14 CENTS À 22,99 $//COMEX L’OR DEBOUT ROSE AVEC UN SAUT DE FILE CONSIDÉRABLE À 112,217 TONNES/SILVER OZ DEBOUT AU COMEX ROSE À 45,98 MILLIONS D’OZ//COVID COMMENTAIRES//VACC/ IMPACT DU VACCIN : UN INCONTOURNABLE LE DR RICHARD FLEMING SUR LA MÉCANIQUE DES VACCINS À ARN M ET COMMENT ILS NUISENT LE CORPS//ISRAEL A UNE GRAVE ÉPIDÉMIE DE VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE AINSI QUE D’AUTRES NATIONS : // L’ANGLETERRE OUVRE LES HPITAUX DE TERRAIN EN RAISON DE L’ÉNORME AUGMENTATION D’OMICRON MAIS C’EST TOUJOURS MOINS DANGEREUX // USA COVID // MISE À JOUR DU MANDAT DE VACCIN/ HISTOIRES DE SWAMP POUR VOUS CE SOIR
LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/
OR; UP 7,75 $ à 1813,25 $
ARGENT : 22,99 $ JUSQU’À 14 CENTS
ACCÈS AU MARCHÉ :
OR 1814,50 $
ARGENT : 23,04 $
.. OTC et Londres expirent demain 31 décembre. Grande question : les escrocs feront-ils un raid au premier jour ?
Bitcoin : prix du matin : 47 577 en baisse de 370 $
Bitcoin : prix de l’après-midi : 47 612 $ VERS LE BAS
Prix du platine : clôture de 6,15 $ à 966,20 $
prix du palladium ; clôture de 10,35 $ à 1973,75
FINIR
finir
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COMEX//AVIS DÉPOSÉS
ÉCHANGE : COMEX
CONTRAT : DÉCEMBRE 2021 COMEX 100 GOLD FUTURES
RÈGLEMENT : 1 805.100000000 USD
DATE D’INTENTION : 29/12/2021 DATE DE LIVRAISON : 31/12/2021
ENTREPRISE ORG NOM DE L’ENTREPRISE ÉMIS ARRÊTÉ
435 H CAPITALE ÉCOSSE 16
523 H INTERACTIF BRO 6
624 H TITRES BOFA 67
657 C MORGAN STANLEY 1
661 C JP MORGAN 35 127
661 H JP MORGAN 100
905 C ADM 38
TOTAL : 195 195
MOIS À CE JOUR : 36 078
TOTAL : 65 65
MOIS À CE JOUR : 35 883
TOTAL : 65 65
MOIS À CE JOUR : 35 883
NOMBRE D’AVIS DÉPOSÉS AUJOURD’HUI POUR LE DÉC. CONTRAT : 195 AVIS(S) POUR 19 500 OZ (0,6065 TONNES)
total des avis à ce jour : 36 078 contrats pour 3 607 800 oz (112,217 tonnes)
CONTRAT ARGENT // DEC
38 AVIS(S) DÉPOSÉ AUJOURD’HUI POUR 190 000 OZ/
nombre total d’avis déposés jusqu’à présent ce mois-ci 9197 : pour 45 985 000 once
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GLD
AVEC GOLD UP 7,75 $ À 1813,25 $
AUCUN CHANGEMENT DANS L’INVENTAIRE D’OR AU GLD :
EN CE QUI CONCERNE LES RETRAITS GLD : (AU COURS DES DERNIERS MOIS)
L’OR EST « RETOURNÉ » À LA BANQUE D’ANGLETERRE LORS DE L’APPEL DE LEURS BAUX : L’OR NE QUITTE JAMAIS LA BANQUE D’ANGLETERRE EN PREMIER LIEU. LA BANQUE SE PROTÈGE EN CAS DE DÉFAILLANCE COMMERCIALE
AUSSI LES INVESTISSEURS PASSANT À SPROTT PHYSICAL (phys) AU LIEU DE LA FRAUDULEUSE GLD//
C’EST UNE FRAUDE MASSIVE !!
975 GLD,66 TONNES D’OR //
Argent//SLV
SANS ARGENT AUTOUR ET ARGENT JUSQU’À 14 CENTS : ÉNORMES CHANGEMENTS DANS L’INVENTAIRE D’ARGENT AU SLV/ : UN RETRAIT DE 4,624 MILLIONS D’ONCES AU SLV.
LES INVESTISSEURS PASSENT LE SLV AU PSLV DE SPROTT
INVENTAIRE DE FERMETURE SLV/ CE SOIR : 533,057 MILLIONS D’OZ
Voyons les données d’aujourd’hui
ARGENT//CONTOUR
ARGENT COMEX OI TOMBE PAR UN FORT 1219 CONTRAITS À 140 027 ET REPOSE PLUS LOIN DU NOUVEAU RECORD DE 244 710, FIXÉ LE 25 FÉVRIER 2020.. AVEC LA PERTE DE 0,22$ DU PRIX DE L’ARGENT AU COMEX MERCREDI. NOS BANQUIERS ONT RÉUSSI À FAIRE BAISSER LE PRIX DE L’ARGENT (IL A CHUTE DE 0,05 $) ET N’ONT PAS RÉUSSI À COUPER LES LONGUES D’ARGENT CAR NOUS AVONS UNE FORTE PERTE DE 768 CONTRATS SUR NOS DEUX BOURSES.
NOUS DEVONS AVOIR EU :
I) ÉNORME COUVERTURE COURTE DES BANQUIERS CAR ILS SONT TRÈS ANCIEUX DE SORTIR DE L’ÉQUILIBRE !!/. II) NOUS AVONS AUSSI ACHETÉ UN RAPTOR DE REDDIT //. iii) UNE ÉMISSION FORTE D’ÉCHANGE POUR LES PHYSIQUES iiii) UN ARGENT INITIAL ÉNORME POUR L’ARGENT COMEX MESURANT À 47,535 MILLIONS D’ONCES SUIVIE PAR LA FILE D’AUJOURD’HUI 175 000 OZ.. SAUT V) FORTE PERTE DE COMEX OI.
J’ENREGISTRE MAINTENANT LE DIFFÉRENTIEL EN OI DE LA PRÉLIMINAIRE À LA FINALE :
LA DIFFÉRENCE DE L’OI PRÉLIMINAIRE À L’OI FINAL AUJOURD’HUI : CONTRATS -52
ACCUMULATION HISTORIQUE D’ÉCHANGES DE PHYSIQUES DEC 30 ACCUMULATION POUR EFP’S SILVER/JPMORGAN’S HOUSE OF BRIBES/À PARTIR DU PREMIER JOUR/MOIS DE DEC :
TOTAL DES CONTACTS pendant 22 jours, total des contrats : 19 698 ou …moyenne par jour : 895 contrats ou 4,48 millions d’onces par jour.
NOMBRE TOTAL D’OZ EN COURS D’EFP À LONDRES 19 698 CONTRATS X 5 000 PAR CONTRAT :
ÉGAL À : 98,490 MILLIONS D’ONCES
.
TOTAL DES CONTRATS EFP ÉMIS EN MILLIONS D’OZ SUR LES 8 DERNIERS MOIS :
MAI 137,83 MILLIONS
JUIN 149,91 MILLIONS D’ONCES
JUILLET 129,445 MILLIONS D’ONCES
AOT : MILLION D’OZ 140,120
SEPT. 28,230 MILLIONS D’ONCES//
OCT : 94,595 MILLIONS D’ONCES
NOV : 131 925 MILLIONS D’ONCES
DÉC : 98,490 MILLIONS D’ONCES
RÉSULTAT : NOUS AVONS EU UNE FORTE BAISSE DES CONTRATS COMEX OI SILVER COMEX DE 1219 AVEC NOTRE PRIX DE L’ARGENT PERTE DE 22 CENT AU COMEX // MERCREDI LE CME NOUS A NOTIFIÉ QUE NOUS AVONS UNE TAILLE JUSTE EFP ÉMISSION DE 451 CONTRATS ( 451 CONTRATS ÉMIS POUR MAR ET 0 CONTRATS ÉMIS POUR TOUS LES AUTRES MOIS) QUI SORTIT DU COMEX ARGENT À LONDRES AINSI QUE LA FONCTION DOMINANTE AUJOURD’HUI :/ AINSI QU’AUJOURD’HUI / ÉNORME COURTE COUVERTURE DE BANQUIER QUAND ILS SONT SORTIES DE DODGE //// NOUS AVONS UNE BONNE OZ D’ARGENT INITIALE POUR DEC DE 47,535 MILLIONS D’OZ SUIVIE PAR LE SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI 175 000 À LONDRES .. NOUS AVONS EU UNE FORTE PERTE DE 768 CONTRATS OI SUR LES DEUX ÉCHANGES POUR 3,84 MILLIONS D’OZ/
NOUS AVONS EU 38 AVIS DÉPOSÉS AUJOURD’HUI POUR 190.000 OZ
OR//CONTOUR
EN OR, L’INTERET OUVERT DU COMEX BAISSE D’UNE JUSTE TAILLE DE 3764 A 505.148 , ET PLUS DE NOTRE NOUVEAU DISQUE (SET 24 JANV. 2020) À 799,541 ET AVANT CELA : (SET 6 JANV. 2020) À 797.110.
LA DIFFERENTIELLE DE L’OI PRELIMINAIRE A L’OI FINALE EN OR AUJOURD’HUI : -1098 CONTRATS
.
LA BAISSE JUSTE DU COMEX OI EST ENTREE AVEC NOTRE PERTE AU PRIX DE 5,00 $//COMEX GOLD TRADING/MERCREDI/.AS EN ARGENT NOUS DEVONS AVOIR EU UNE ÉNORME COUVERTURE COURTE BANQUER/ALGO ACCOMPAGNANT NOTRE ÉCHANGE DE PETITE TAILLE POUR LES ÉMISSIONS PHYSIQUES. NOUS AVONS EU UNE LONGUE LIQUIDATION CAR LA PERTE TOTALE SUR NOS DEUX ÉCHANGES TOTALISAIT 2352 CONTRATS JUSTE…
NOUS AVONS ÉGALEMENT UN ÉNORME RENDEMENT INITIAL EN TONNAGE D’OR POUR DEC À 98.000 TONNES, SUIVIE PAR LE FORT SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 18.500 OZ//, NOUVEAU STANDING 112.217 TONNES
MAIS TOUT DE ..C’EST ARRIVÉ AVEC NOTRE PERTE AU PRIX DE 5,00 $ EN CE QUI CONCERNE LES ÉCHANGES DE MERCREDI
NOUS AVONS EU UNE PERTE JUSTE DE 2352 CONTRATS OI (7,315 TONNES DE PAPIER) SUR NOS DEUX ÉCHANGES
ÉMISSION PEF
LE CME A LIBÉRÉ LES DONNÉES POUR ÉMISSION PEF ET IL COMPREND 1412 CONTRATS DE PETITE TAILLE :
POUR FÉV 1412 TOUS LES AUTRES MOIS ZÉRO // TOTAL : 1412
Le NOUVEAU COMEX OI POUR LE COMPLEXE D’OR REPOSE À 505.148.
EN ESSENCE, NOUS AVONS UNE JUSTE DIMINUTION DU TOTAL DES CONTRATS SUR LES DEUX CONTRATS DE 2352, AVEC 3764 CONTRATS EN DIMINUTION AU COMEX ET 1412 EFP OI CONTRATS QUI ONT NAVIGÉ VERS LONDRES. AINSI PERTE TOTALE SUR LES DEUX ECHANGES DE 2352 CONTRATS OU 7.315 TONNES.
CALCULS DE GAIN/PERTE SUR NOS DEUX BOURSES
NOUS AVONS EU UNE PETITE ÉMISSION EN ÉCHANGE DE PRODUITS PHYSIQUES (1412) ACCOMPAGNANT LA PERTE JUSTE DANS LE COMEX OI (3764): PERTE TOTALE SUR LES DEUX BOURSES 2352 CONTRATS. NOUS AVONS AUCUN DOUTE 1) ÉNORME COUVERTURE COURTE DU BANQUIER, 2.) ÉNORME RÈGLEMENT INITIAL AU COMEX D’OR POUR LE DÉCEMBRE. A 98.000 TONNES/SUIVI DU SAUT DE FILE D’AUJOURD’HUI DE 18.500 OZ VERS LONDRES////NOUVEAU STANDING DE 112.217TONNES//. 3) QUELQUE LONGUE LIQUIDATION, 4) COMEX OI DE TAILLE JUSTE 5) PETITE ÉMISSION D’ÉCHANGE POUR PHYSIQUE
OPÉRATIONS D’ÉPANDAGE
(/MAINTENANT PASSER À L’OR) POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS, VOICI LES DÉTAILS
LA PROPAGATION DE LA LIQUIDATION A MAINTENANT COMMENCÉ ALORS QUE NOUS ALLONS VERS LE NOUVEAU MOIS DE FRONT ACTIF DE NOV. NOUS SOMMES MAINTENANT DANS L’OPÉRATION DE PROPAGATION DE L’OR
VOICI UN BREF RÉSUMÉ DE LA FAÇON DONT LES ESCROCS POLISSENT LONGTEMPS SANS SOUCI DANS L’EFFORT D’ÉPANDAGE ;MODUS OPERANDI DES BANQUIERS CORROMPUS QUANT À LA MANIÈRE QU’ILS GÉRENT LEURS INTÉRÊTS OUVERTS :VOICI COMMENT LES ESCROCS UTILISÉS SE PROPAGENT COMME NOUS SOMMES MAINTENANT DANS LE MOIS DE LIVRAISON NON ACTIF D’OCT VERS LE MOIS DE LIVRAISON ACTIVE DE NOV, POUR L’OR :
VOUS NOTEREZ ÉGALEMENT QUE L’INTÉRÊT OUVERT COMEX COMMENCE À AUGMENTER MAIS L’INTÉRÊT OUVERT DES SPREADERS L’EST AINSI. L’INTÉRÊT OUVERT CONTINUERA À AUGMENTER JUSQU’À UNE SEMAINE AVANT LE PREMIER JOUR AVIS D’UN PROCHAIN MOIS DE LIVRAISON ACTIVE (DEC), ET C’EST LORSQUE LES ESCROCS VENDENT LEURS POSITIONS DIFFÉRENTES MAIS PAS À LA MÊME HEURE DE LA JOURNÉE. ILS UTILISERONT LE CTÉ VENDRE DE L’ÉQUATION POUR CRÉER LA CASCADE (AVEC LEURS AMIS COLLUSIFS), PUIS COUVERTURE DU CTÉ ACHAT DE LA SITUATION DE PROPAGATION À LA FIN DE LA JOURNÉE. ILS LE FONT POUR ÉVITER LA DÉTECTION DE LIMITE DE POSITION. LA LIQUIDATION DE LA FORMATION EN PROPAGATION CONTINUE PENDANT EXACTEMENT UNE SEMAINE ET SE TERMINE AU PREMIER JOUR AVIS.
ACCUMULATION HISTORIQUE DES ÉCHANGES POUR LES PHYSIQUES EN 2021 Y COMPRIS AUJOURD’HUI
DÉC
ACCUMULATION D’OR D’EFP CHEZ JP MORGAN’S HOUSE OF BRIBES : (ÉCHANGE DE PHYSIQUE) POUR LE MOIS DE DÉC : 45 108 CONTRATS OU 4 510 800 oz OU 140,30 TONNES (22 JOUR(S) DE NEGOCIATION ET AINSI EN MOYENNE : 2050 CONTRATS EFP PAR JOUR DE NEGOCIATION
POUR VOUS DONNER UNE IDEE DU MONTANT DE CES VIREMENTS EFP : CE MOIS EN 22 JOUR(S) DE NEGOCIATION EN TONNES : 140,30 TONNES
PRODUCTION D’OR ANNUELLE TOTALE, 2020, DANS LE MONDE EX CHINE EX RUSSIE : 3555 TONNES
AINSI EFP TRANSFERTS REPRÉSENTE 140,30/3550 x 100 % TONNES 3,94 % DE LA PRODUCTION ANNUELLE MONDIALE
ACCUMULATION D’OR DE L’ANNÉE 2021 EFP À CE JOUR
JANVIER : 265,26 TONNES (EN AUGMENTATION RAPIDE DE NOUVEAU)
FÉV : 171.24 TONNES ( RALENTISSEMENT CERTAINEMENT ENCORE).
MARS:. 276,50 TONNES (ENCORE FORT/
AVRIL : 189..44 TONNES (ENCORE RALENTISSEMENT DRAMATIQUE // OR EN RETOUR)
MAI : 250,15 TONNES (MAINTENANT EN AUGMENTATION fulgurante)
JUIN : 247,54 TONNES (FINALE)
JUILLET : 188,73 TONNES FINALE
AOT : ÉMISSION FINALE DE 217,89 TONNES.
SEPT 142.12 TONNES ÉMISSION FINALE ( BASSE ÉMISSION)_
OCT : 141,13 TONNES ÉMISSION FINALE (ÉMISSION FAIBLE)
NOV: 312,46 TONNES ÉMISSION FINALE//NOUVEAU RECORD !! (AUGMENTANT RENFORCEMENT)//SIGNE DE VRAI STRESS//DEPASSANT LE RECORD DE MARS 2021 DE 276,50 TONNES D’EFP
DÉC. 140,30 TONNES//DÉMISSION INITIALE//
CE QUI EST ALARMANT POUR MOI, SELON NOTRE EXPERT DE LONDRES ANDREW MAGUIRE, C’EST QUE CES EFP SONT TRANSFÉRÉS À CE QUI S’APPELLE LES OBLIGATIONS DE CONTRAT DE TRANSFERT DE SÉRIE ET CES CONTRATS DURENT MOINS DE 14 JOURS. AU-DELÀ DE 14 JOURS, CEUX-CI DOIVENT ÊTRE ENREGISTRÉS ET ENVOYÉS AU CONTRLEUR DE GRANDE-BRETAGNE POUR SURVEILLER LES RISQUES POUR LE SYSTÈME BANCAIRE. SI C’EST EFFECTIVEMENT VRAI, ALORS IL S’AGIT D’UNE CONSPIRATION MASSIVE POUR FRAUDE CAR NOUS ASSISTONS MAINTENANT À L’ÉMISSION D’UN EFP TOTAL Monstrueux LORSQU’IL SE DÉPLACE DANS LE STRATOSPHÈRE.
Tout d’abord, voici un aperçu de ce qui sera discuté ce soir :
1.Aujourd’hui, nous avons eu l’intérêt ouvert au comex, en ARGENT, EST TOMBE PAR UNE FORTE TAILLE DE 1219 CONTRATS À 140 027 ET PLUS PROCHE DE NOTRE RECORD COMEX //244,710(SET 25 FÉVRIER 2020). LES DERNIERS RECORDS ONT ÉTÉ ÉTABLIS EN AOT 2018 À 244 196 AVEC UN PRIX D’ARGENT DE 14,78 $/(22 AOT 2018). LE RECORD PRÉCÉDENT A ÉTÉ ÉTABLI LE 9 AVRIL 2018 À 243 411 CONTRATS D’INTÉRÊT OUVERTS AVEC LE PRIX D’ARGENT À CE JOUR : 16,53 $). ET AVANT CELUI-CI, LE DOSSIER ÉTAIT ÉTABLI À : 234 787 CONTRATS, FIXÉ LE 21 AVRIL 2017 IL Y A PLUS DE 4 1/2 ANS.
EFP ÉMISSION 451 CONTRATS
NOTRE MIGRATION COUTUMIÈRE DES LONGUES COMEX CONTINUE DE SE TRANSFORMER VERS LONDRES AU fur et à mesure que nos banquiers ont utilisé leur procédure d’urgence pour émettre :
MAR 451 TOUS LES AUTRES MOIS : ZÉRO. ÉMISSION TOTALE D’EFP : 451 CONTRATS. LES EFP DONNENT À NOS COMEX LONGS UN BONUS FIAT PLUS UN PRODUIT LIVRABLE À LONDRES. SI ON PREND LE COMEX OI PERTE DE 1167 CONTRATS ET AJOUTER AU 451 OI TRANSFÉRÉ À LONDRES PAR EFP,
NOUS OBTENEZ UNE PERTE FORTE DE 768 CONTRAT D’INTÉRÊT OUVERT DE NOS DEUX ÉCHANGES.
AINSI EN ONCES, LA PERTE SUR LES DEUX ÉCHANGES 3,84 MILLIONS D’OZ,
SURVENU AVEC NOTRE PERTE DE 0,22 $ DE PRIX.
(rapport Harvey)
2 ) Trading or/argent du jour au lendemain en Europe,
(Peter Schiff, Egon von Greyerz///Matthew Piepenburg via GoldSwitzerland.com,
3. AFFAIRES ASIATIQUES
i) JEUDI MATIN MERCREDI SOIR
SHANGHAI FERME 22,19 PTS OU 0,62 % // Hang Sang FERME 25,47 PTS OU 0,11 % / Le Nikkei ferme 115,17 PTS OU 0,40 % % // Toutes les ordinaires d’Australie FERME 0,04 % / Yuan chinois (ONSHORE) ferme 6,3735 /Pétrole UP 76,18 dollars le baril pour le WTI et JUSQU’À 78,93 dollars pour le Brent. Actions en Europe OUVERTE TOUT VERT // ONSHORE YUAN FERME A 6,3735 CONTRE LE DOLLAR. OFFSHORE YUAN FERMÉ SUR LE DOLLAR À 6.3746 : / ONSHORE YUAN TRADING AU-DESSUS DU NIVEAU DE OFFSHORE YUAN / ONSHORE YUAN TRADING FAIBLE CONTRE LE DOLLAR USA / OFFSHORE YUAN TRADING FAIBLE CONTRE LE DOLLAR / ACCORD COMMERCIAL MAINTENANT MORT..TRUMP A haussé les taux à 25
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