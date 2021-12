Israil Madrimov bat Michael Soro avec polémique

Dario Pérez

l’ouzbek Israil Madrimov (8-0, 6 KO) s’est imposé par TKO au neuvième tour aux Français Michel Soro (35-3-1, 24 KO), bien qu’avec controverse. Dans les derniers instants du neuvième tour, Madrimov a porté plusieurs coups à Soro, qui a ressenti des dommages notamment après un impact sur la zone inférieure de son visage, et a été contraint de battre en retraite. Dans les cordes, le local a continué à punir sévèrement le Français pendant que la cloche sonnait, un fait que l’arbitre espagnol, Salvador Salvá, n’a pas entendu, arrêtant le combat en raison de l’infériorité de Soro… quelques secondes après la cloche.

A partir de là, le chaos. L’équipe de Madrimov a envahi le ring en célébrant avec effusion, tandis que l’entourage de Soro a déploré les occasions perdues tout en exigeant la fin des hostilités, avec plusieurs coups reçus hors du temps. Il est entendu que la cloche, dans la plupart des endroits, ne vous sauve pas si vous êtes déjà tombé, mais elle le fait pendant que vous êtes gonflé de bâtons. Du jamais vu, après plusieurs minutes de discussions, les boxeurs se sont préparés à continuer, mais le bon sens a prévalu et le combat n’a pas continué.

Le moins bon sens était présent dans la décision finale, qui restait : Madrimov avait gagné par KO technique, malgré le fait que les derniers coups et l’arrêt de l’arbitre soient intervenus après la fin du tour. Nous verrons probablement les deux prétendants se battre à nouveau dans les prochains mois si l’équipe de Soro démontre, en le documentant avec vidéo et audio, que l’arrêt du combat était totalement irrégulier. La WBA, toujours imprévisible, devrait se résoudre avec un combat sans décision (No Contest) selon ce qui a été observé cet après-midi ouzbek.

Le combat a commencé à l’initiative de Madrimov avec de bonnes lignes droites au corps. Le Français entrait dans la bagarre et dominait le centre du ring dès la troisième. Avec plusieurs manches à égalité dans lesquelles Soro a très bien commencé et Madrimov a mieux fini, nous sommes entrés dans la neuvième manche avec un léger avantage pour les locaux. Jusque-là, on voyait que les mains qui faisaient vraiment mal étaient celles des Ouzbeks, bien que Soro ait eu de bons moments avec des combinaisons efficaces.

Lors des combats précédents, chez les poids mi-lourds en huit rounds, Bektemir Melikuziev (8-1, 6 KO) a battu le vétéran Sergueï Ekimov (18-4, 9 KO) par points à l’unanimité des juges (80-72, 80-71, 80-71).

Dans le super-léger dix tours Shakhram Giyasov (12-0, 9 KO) a également battu très nettement aux points dans une décision unanime des juges (100-90, 100-90, 99-91) l’Argentin Cristian Rafael Coria (29-9-2, 13 KO).

Et dans le poids mouche léger, l’Ouzbek Hasanboy Dusmatov (4-0, 4 KO) s’est imposé par TKO au sixième tour au Mexicain José Rivas (18-13-4, 10 KO).