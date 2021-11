ISRAL HAUTEMENT VACCINÉ EST « AU NIVEAU D’UNE URGENCE » ALORS QUE LES CAS DE COVID S’ÉLEVENT

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Israël, où près de 90 % de la population a été entièrement vaccinée, est « au bord de l’urgence » alors que les cas de COVID-19 augmentent. Les vaccins ont peu fait pour arrêter le déploiement totalitaire, et en fait, le gouvernement israélien a déclaré qu’il agirait « vite et fort » dans sa lutte contre la nouvelle variante de Covid.

Il n’a pas fallu longtemps aux médias grand public et à la classe dirigeante pour faire monter la peur face à cette nouvelle variante. La nouvelle de nouvelles restrictions et blocages est arrivée alors que la plupart des États-Unis ont passé du temps avec leur famille le jour de Thanksgiving. Mais il semble y avoir une ruée avec cette mutation particulière, plutôt que le lent écoulement prolongé associé à la variante Delta.

Les contrats à terme dégringolent au milieu de craintes soudaines concernant une nouvelle souche de Covid « dramatiquement » avec un «nombre extrêmement élevé» de mutations

Vendredi, le Premier ministre Naftali Bennett a tenu une réunion d’urgence pour discuter des nouvelles mesures requises (chaînes plus courtes pour tous les esclaves), après qu’un cas de la variante B.1.1.529, actuellement concentré en Afrique australe, a été découvert en Israël. la veille. Cité par le Jerusalem Post, le Premier ministre a déclaré qu’Israël était « au bord de l’urgence » et a demandé aux citoyens « d’être pleinement préparés et armés pour travailler 24 heures sur 24 ».

Jusqu’à présent, Israël a administré au moins 16 129 729 doses de vaccins contre le COVID. En supposant que chaque personne ait besoin de 2 doses, cela suffit pour avoir vacciné environ 89,1% de la population du pays. Pourtant, la pression pour obtenir les clichés qui n’ont pas aidé est en cours :

Plus tôt vendredi, Bennett a publié une série de tweets disant « la nouvelle variante [was] très contagieuse à un rythme beaucoup plus rapide que Delta », tout en notant que les informations complètes n’étaient pas encore disponibles. Affirmant que prendre des mesures « rapides et fortes » restait la politique du gouvernement, il a appelé toutes les personnes non vaccinées, adultes et enfants, à se faire vacciner. -RT

Mais attendez, il y a plus. Est-ce que quelqu’un se souvient de l’événement 201 où ils ont pratiqué la même escroquerie de coronavirus que nous vivons tous maintenant ? Eh bien, ils n’essaient même pas de cacher qu’ils l’ont encore fait avec «l’exercice Omega» où les classes dirigeantes ont simulé une nouvelle variante plus contagieuse que l’arnaque d’origine. Le Premier ministre a également noté que, bien qu’il y a quelques semaines, l’exercice national Omega pour un nouveau scénario de variante mortelle ait pu « sembler un peu détaché », il avait préparé le pays à la situation actuelle, avec le premier cas enregistré d’une nouvelle variante. ayant été amené en Israël depuis le Malawi et deux autres cas en cours d’examen.

Cette variante est «probablement plus résistante aux vaccins» et pourtant nous devons tous faire la queue pour que les vaccins qu’ils ont admis n’arrêteront pas l’infection ou la transmission.

Nous aurions tous dû savoir que cela allait arriver. Soyez prêt à tout à ce stade, y compris des troubles civils massifs à propos de nouvelles restrictions, un esclavage supplémentaire et une destruction accrue de la monnaie fiduciaire que nous sommes obligés d’utiliser. Ils vont resserrer les chaînes de l’oppression et nous devons nous y préparer. Nous devons également nous préparer à une maladie potentielle réelle qui pourrait avoir un impact sur la santé des personnes au-delà du rhume. Restez vigilant et conscient. Ils accélèrent tout ça.

