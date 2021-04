ISS se joint à Glass Lewis pour recommander de voter contre le programme de rémunération du PDG de J&J

PHOTO DE DOSSIER: Alex Gorsky, président-directeur général de Johnson & Johnson, prend la parole devant la Cour suprême du New Jersey au Nouveau-Brunswick, New Jersey, États-Unis

La société de conseil en procuration, Institutional Shareholder Services (ISS), s’est jointe à Glass Lewis pour recommander aux investisseurs de rejeter une proposition de rémunération de près de 30 millions de dollars pour le PDG de Johnson & Johnson, Alex Gorsky.

J&J attire l’attention des investisseurs car il protège partiellement Gorsky de quelque 9 milliards de dollars de coûts sur deux ans résultant de poursuites judiciaires affirmant que la société de soins de santé a alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis et des allégations d’amiante dans son talc pour bébé en poudre.

Dans une note aux actionnaires jeudi, ISS a déclaré: «… les investisseurs peuvent néanmoins s’attendre à une explication de la société sur la manière dont le comité de rémunération a pris en compte les frais de litige extraordinairement élevés lors de la prise de décisions en matière d’indemnisation.»

La semaine dernière, Glass Lewis a fondé sa recommandation sur l’argument selon lequel la société de soins de santé protégeait ses hauts dirigeants du coût juridique des mauvaises décisions commerciales.

J&J n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la note ISS en dehors des heures normales de bureau.

La société a précédemment déclaré qu’elle avait toujours mis de côté certains coûts ponctuels, tels que les litiges, lors du calcul des attributions d’actions pour les dirigeants, une approche commune à travers les entreprises américaines.

La rémunération de Gorsky a totalisé 29,6 millions de dollars en 2020, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente. Une résolution non contraignante sur les packages salariaux sera soumise au vote lors de l’assemblée générale annuelle de la société le 22 avril.

Gorsky, devenu PDG en 2012, a été à la tête de J&J pendant la crise de l’abus d’opioïdes et de la toxicomanie, qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a fait près de 450000 vies aux États-Unis entre 1999 et 2018.

En 2019, 50000 personnes sont décédées aux États-Unis des suites de surdoses liées aux opioïdes, selon le National Institute of Health.

J&J a nié avoir contribué à alimenter la crise.