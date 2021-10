Le département d’État a reconnu vendredi qu’il y avait beaucoup plus d’Américains en Afghanistan que prévu, ce qui a conduit le représentant Darrell Issa, R-Calif., et d’autres républicains à accuser l’administration d’une « trahison » des Américains à l’étranger.

Des responsables du département d’État ont informé le personnel du Congrès cette semaine et leur ont dit qu’ils étaient en contact avec 363 Américains en Afghanistan et près de 176 résidents permanents légaux, a déclaré à Fox News une source du Congrès qui était à l’appel.

Ce nombre de 363 est nettement plus élevé que les estimations précédentes de l’administration Biden, qui avait estimé le nombre à environ 100 en septembre – et n’est que le nombre avec lequel le département d’État est en contact. CNN a d’abord rapporté le chiffre de 363.

Cela survient au milieu des retombées continues du retrait bâclé d’Afghanistan avant la date limite de retrait du 31 août – qui a vu une ruée d’Américains et d’Afghans essayant de sortir du pays avant que les talibans ne prennent le pouvoir.

Lors d’un point de presse vendredi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, n’a pas confirmé aux journalistes le nombre avec lequel le département était en contact dans son ensemble – mais a déclaré que le nombre d’Américains qui souhaitaient réellement partir était à un moment inférieur à 100 mais était maintenant entre 100 et 200 dans une situation fluide sur le terrain.

« Ce chiffre a augmenté ces derniers jours alors que davantage d’Américains en Afghanistan ont décidé de partir à la lumière de notre facilitation réussie de dizaines de départs ces dernières semaines », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, le Département d’État a facilité le départ de 234 citoyens et de 144 résidents permanents légaux, a-t-il déclaré.

Issa, qui s’efforce d’évacuer un certain nombre d’Américains bloqués en Afghanistan vers les États-Unis, a déclaré qu’il considérait ces chiffres comme la preuve que l’administration avait menti sur le retrait.

« Ce que nous soupçonnions depuis longtemps est maintenant confirmé : ce que la Maison Blanche appelle un pont aérien historiquement réussi était en réalité la pire trahison jamais faite de citoyens américains dans un pays étranger », a-t-il déclaré à Fox News. « Alors ils ont menti à ce sujet depuis le début. »

La réaction d’Issa a été partagée par le sénateur Ben Sasse, R-Neb., qui a accusé l’administration d’avoir menti sans vergogne et à plusieurs reprises sur le nombre d’Américains piégés derrière les lignes des talibans.

« Pendant des semaines, leur nombre officiel était » d’environ une centaine » et comme par magie, il n’a jamais changé – alors que les Américains en sortaient lentement, le nombre total n’a jamais baissé », a-t-il déclaré.

Le membre du personnel qui était à l’appel a suggéré qu’il y en avait beaucoup d’autres avec lesquels le Département d’État n’était pas encore en contact, peut-être parce qu’ils ont peur de se manifester par peur des représailles des talibans.

« Et les gens avec qui ils ne sont pas en contact ? » le membre du personnel a déclaré à Fox News. « Ceux qui ont peur de s’exprimer, comment mettre un chiffre là-dessus, ou qui ont peur d’utiliser WhatsApp ou d’envoyer un SMS à un numéro américain +1, ou même d’envoyer un SMS en anglais ? » ils ont dit.

L’employé a déclaré à Fox que le département d’État avait déclaré qu’il travaillait avec des tiers pour faire sortir les gens d’Afghanistan, en mettant en place des conduits pour rationaliser le processus – tout en admettant que les directives avaient été déroutantes quant aux vols affrétés nécessaires pour décoller et atterrir dans aider à l’effort d’évacuation.

Vendredi, Price a déclaré que l’objectif du département était de rendre les vols au départ de Kaboul plus routiniers afin de faciliter encore plus de départs d’Américains et d’autres – « et nous nous engageons à le faire ».

« Nous avons également constamment dit qu’il existe un univers légèrement plus large d’Américains avec lesquels nous sommes en contact et qui ne sont pas encore prêts, pour une raison quelconque, à partir », a-t-il déclaré. « Ce nombre est également loin d’être immuable alors que les Américains nous contactent, et compte tenu de la dynamique – la nature très dynamique de la prise de décision humaine. »

Vendredi, Issa a annoncé qu’un citoyen américain, le prince Wafa, qui avait travaillé comme traducteur et s’était rendu en Afghanistan pour ramener sa femme à la maison, avait été évacué avec succès. Le bureau d’Issa a déclaré qu’il était en contact régulier avec l’homme, ainsi qu’avec le personnel du département d’État. L’homme avait déjà écrit au président Biden pour demander de l’aide.

« Le prince Wafa a apporté un soutien exceptionnel à nos troupes et a courageusement servi notre pays lorsque nous en avions besoin », a déclaré Issa dans un communiqué. « Cette fois, il a tout risqué en retournant en Afghanistan pour ramener sa femme à la maison. L’administration Biden les a laissés derrière et nous ne nous sommes pas reposés jusqu’à ce qu’ils soient sur le chemin du retour. »

Alors que la situation en Afghanistan continue de se dérouler, l’employé qui a parlé à Fox a déclaré que la situation avait l’impression que l’administration « a rompu un contrat social entre l’Amérique et ses citoyens ».

« Quand je pars à l’étranger, il n’y a jamais de doute dans mon esprit que si quelque chose arrivait, ce passeport bleu me sortirait des ennuis – j’ai des doutes à ce sujet maintenant. »