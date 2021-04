Issa Rae: 9 choses à savoir sur l’étoile et co-créateur peu sûrs

Issa Rae possède son propre café et son propre label

En plus de porter plusieurs chapeaux en tant qu’actrice, auteur et producteur, Issa Rae est propriétaire d’une entreprise. Plus précisément, Rae est derrière Hilltop Coffee and Kitchen, un café et un restaurant basé à Inglewood qu’elle partage avec Yonnie Hagos et Ajay Relan. Avec cette boutique, comme le rapporte New One, l’écrivain prolifique veut créer à la fois des emplois et «un espace sûr pour la communauté qui cultive l’innovation, la créativité et la collaboration».

Il convient de noter que Hilltop Coffee and Kitchen n’est que le dernier moyen qu’Issa Rae offre un environnement de travail prospère aux communautés marginalisées. De plus, l’actrice est propriétaire de son propre label, Raedio, qui est une empreinte d’Atlantic Records, comme l’a rapporté Vogue. C’est un témoignage de l’éthique de travail toujours occupée de Rae qu’elle continue de trouver de nouvelles façons inventives de se développer en tant qu’artiste et entrepreneur.