Issa Rae annonce la bande originale de « Insecure: Season 5 »

Alors que la série HBO Insecure approche de sa fin, le créateur et star de l’émission Issa Rae a dévoilé la bande originale de la cinquième et dernière saison, via son propre label, Raedio. Insecure: Music From The HBO Original Series, la saison 5 devrait sortir ce vendredi, comme l’a rapporté Variety.

L’album comprendra 12 morceaux d’une sélection éclectique d’artistes et pour la plupart des chansons inédites. L’ouverture de l’album, « Get It Girl » de Saweetie, a été libéré le 12 novembre, tandis que de Nnena « Fun » était la sortie principale de l’album en octobre.

Les autres artistes de l’album incluent des chanteurs de R&B Jesse Boykins III, Ro James, duo Ils., et BK Habermehl. Également sur la bande originale sont des artistes Afrobeat ThéMarrr et Mereba, ainsi que rappeur Akeem Ali. Une collaboration entre les artistes alternatifs de Brainfeeder Records Chat-tonnerre et Louis Cole on peut s’y attendre sur l’album aussi.

Insecure, la série comique primée aux Peabody Award, a tenu la musique en haute estime dans sa série.

(LR) Prentice Penny, Yvonne Orji, Issa Rae et Jay Ellis assistent à la première de la dernière saison de « Insecure » de HBO au Kenneth Hahn Park le 21 octobre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Amy Sussman/.)

Les saisons précédentes ont utilisé de la musique de divers genres pour aider à améliorer l’atmosphère de la série, des décors et des personnages. Tout en organisant des chansons d’artistes comme Internet, Kali Uchis, Thundercat, et Orange sanguine, l’émission a également poussé des chansons originales faites pour la série, comme Jazmine Sullivan’s duo avec Bryson Tiller, « Peu sûr, » Leikeli47 « Fille Blunt », et Xavier Omar et Anna Wise « Easy », qui a été produit par le superviseur musical de longue date d’Insecure et lauréat d’un Grammy Raphaël Saadiq.

Rae a lancé Raedio en 2019. L’objectif du label est d’assurer la liaison entre les artistes du disque et les films, publicités, séries télévisées et autres pour des projets et des collaborations. Atlantic Records a été sélectionné comme distributeur.

« La musique a toujours été une partie essentielle de chaque projet que je fais et travailler avec des talents émergents est une passion personnelle », a déclaré Rae. «Raedio me permet de poursuivre ce travail au sein de l’industrie de la musique et de l’espace de divertissement audio. L’équipe d’Atlantic Records innove en termes de changement et de mise en forme de la culture. Je suis ravi de m’associer à eux pour découvrir de nouveaux artistes.

Le 5 décembre, deux jours après la sortie de la bande originale de la saison cinq, Raedio mènera une chasse au trésor à Los Angeles, la ville où se déroule Insecure. Selon Variety, les fans s’arrêteront à chaque endroit présenté dans la série qui proposera des expériences audio, photo et visuelles interactives pour la bande originale ainsi que des aperçus du prochain podcast We Stay Looking.

Les participants auront la chance de gagner un week-end de mars 2022 à Washington DC pour une expérience spécialement organisée par Raedio. Cela comprendra des vols aller-retour, un séjour à l’hôtel et des billets pour l’expérience. Pour participer, envoyez « Looking » par SMS au numéro communautaire de Raedio : 310.356.9895.

Voici la tracklist de Insecure: Music From The HBO Original Series, Saison 5:

Get It Girl » – Saweetie « Ronflement » – Ils. « Seein Ya » – Jesse Boykins III, Duckwrth, Ambré, ESTA, Mack Keane « 50 Lem Hunnits » – Akeem Ali, 27Delly, Jorge Amadeus « Time Off » – BK Habermehl « Fun » – Nnena « A quoi ça sert » – Josh Levi « Satellite » – Thundercat ft. Louis Cole & Geneviève Artadi « Mad B*tches » – Mikhala Jené ft. Ro James « Glock Peaceful » – Mereba « Pipe Dreams » – TeaMarrr « Fantasy » – Amindi, 27 ansDelly, Kiah Victoria, Ace Henderson

