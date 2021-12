Issa Rae dit que l’industrie de la musique est la « pire industrie que j’ai jamais rencontrée »

Crédit photo : Bam0822 / CC par 4.0

Issa Rae a fait quelques commentaires de choix sur l’industrie de la musique dans une récente interview. Voici ce qu’elle a dit.

L’ancienne YouTuber devenue actrice a son propre label appelé Raedio. Elle produit une nouvelle émission sur les rappeurs en herbe et parle de son parcours dans la presse. Dans une récente interview avec The Los Angeles Times, Rae nous dit ce qu’elle pense vraiment de l’industrie musicale dans son ensemble.

L’intervieweur Michael Wood demande à Rae si elle pense que l’industrie de la musique est un endroit où les idées fleurissent. « Absolument pas », répond Rae. « C’est probablement la pire industrie que je connaisse. Je pensais qu’Hollywood était fou. L’industrie de la musique, il faut tout recommencer.

« Il y a beaucoup de conflits d’intérêts. Mentalités archaïques. Méchants et criminels ! C’est une industrie de dépendance, et je me sens vraiment pour les artistes qui ont besoin d’y entrer. C’était quelque chose de choquant à découvrir », relaie Rae dans l’interview. Elle ne partage pas plus que son opinion générale sur l’industrie dans son ensemble.

« Je ne veux pas être trop précis, mais même en prenant nos propres rendez-vous [for soundtracks] avec des labels ou des artistes, ce serait tellement compliqué. Et de savoir comment les artistes ont été traités sur d’autres labels, quand je suis moi-même créateur et que je sais ce que je veux par rapport à une relation avec une société de production ou un producteur. J’aimerais penser que nous sommes plus conviviaux pour les artistes que de nombreuses autres marques et entreprises. »

Issa Rae a également partagé ses réflexions sur les Grammys tout en discutant de l’industrie de la musique dans son ensemble.

Elle dit que la façon dont la musique est récompensée est « idiote » car elle ne peut pas reconnaître la créativité de manière égale. « Une chanson comme [Wizkid’s] « Essence » – absolument une centrale électrique, et pourtant ne pouvait pas être correctement reconnu par l’institution qui est censée célébrer le meilleur de la musique – qui me fait trébucher. Voir les Noirs et nos contributions à la musique ne pas être célébrés comme ils devraient l’être – je veux dire, ce ne sont pas des institutions pour nous.

Issa Rae a formé son label Raedio dans le cadre d’une joint-venture avec Atlantic Records en octobre 2019. Les premiers artistes de la liste incluent TeaMarrr et Yung Baby Tate (qui a depuis déménagé). La sortie la plus récente du label est une bande originale de la série originale HBO « Insecure » ​​de Rae.