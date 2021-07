Issa Rae et son petit ami de longue date Louis Diame sont mariés

Nous connaissons peut-être Issa Rae pour avoir joué le rôle de notre personnage préféré dans Insecure, mais elle ajoute un tout nouveau rôle sous la ceinture, vous tous – elle est une femme maintenant! Issa a confirmé qu’elle et son petit ami de longue date, Louis Diame, s’étaient mariés ce week-end dans une publication Instagram avec de magnifiques photos de leur séance de mariage ! SW ! Passionnant!

Issa a écrit : « A) Séance photo impromptue dans une robe @verawanggang personnalisée. B) Mes filles sont venues m’aider, mais elles avaient toutes par hasard la même robe ! Ils étaient tellement embarrassés. C) Ensuite, j’ai fait quelques films avec Somebody’s Husband. Un grand merci à @whiteedenweddings pour avoir été si aimable et accommodant et pour avoir rendu cela si réel et spécial. »

Regardez à quel point Issa était incroyable lors de son grand jour :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Juste un rappel: Issa n’a même jamais confirmé qu’elle et Louis avaient déjà été fiancés … ses co-stars d’Insecure Jay Ellis et Yvonne Orji l’ont fait. En 2019, Jay a déclaré à Entertainment Tonight : « Nous l’avons tous découvert de différentes manières, car nous sommes tous sur des chaînes de texte différentes. Nous parlons à des moments différents, donc nous avons tous découvert à des moments différents de différentes manières. » Yvonne, de son côté, a déclaré: “La réaction a été la même, du genre ‘Tu te maries ici dans ces rues, boo ?!’ C’était la réaction.”

Alors, ces photos de mariage signifient-elles qu’Issa va * enfin * parler de Louis dans les interviews ? Douteux. Dans une interview avec Vogue, Issa a déclaré : « Je ne veux aucune contribution. En tant qu’écrivain, vous mettez tout sur la table. Je prendrai des commentaires sur les enfants si je vais avoir des enfants. Comment ne pas tuer les enfants ? Travailler? Donnez-moi l’entrée. Un autre aspect de ma vie ? Donnez-moi l’entrée. Mais qui je baise ? Non, je n’ai pas besoin d’entrée. Je vais bien. ” Cool-cool-cool.

Maintenant, si vous avez besoin de moi, j’épinglerai les photos de mariage d’Issa sur mon tableau Pinterest juste au cas où mon autre significatif déciderait de proposer. Félicitations à Issa et Louis !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef Starr Bowenbank est l’assistant rédacteur en chef qui écrit sur tout ce qui concerne l’actualité, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io