Issa Rae parle du son de « Insecure », l’industrie de la musique

Avant d’avoir un script terminé, une distribution engagée ou même une idée précise de la direction que pourraient prendre ses personnages, Issa Rae savait que « Insecure » aurait une bande-son de tueur.

« C’était la seule chose dont j’étais certain », a déclaré l’acteur, écrivain et producteur derrière la série bien-aimée de HBO à propos d’un groupe de jeunes femmes noires naviguant entre travail, romance et amitié dans le sud de Los Angeles. « Dans tout ce que je fais, je suis très confiante que la musique aidera à raconter l’histoire », ajoute-t-elle, puis rit. « Je ne suis pas toujours confiant dans l’histoire elle-même. »

Avec « Insecure », qui devrait se terminer dimanche soir avec une finale très attendue de la série, Rae, 36 ans, voulait canaliser l’esprit de certaines des bandes originales classiques des années 1990, « quand la musique comptait vraiment, vraiment dans les films et les émissions de télévision », comme elle le dit. À titre d’exemples, elle cite « Boomerang », « Soul Food », « Love Jones » et « Waiting to Exhale ».

Maintenant, elle laisse derrière elle un classique : pendant cinq saisons, « Insecure » ​​a présenté ce que le superviseur musical de la série, Kier Lehman, appelle « le R&B alternatif moderne », longuement sur des voix soufflées et une production vibrante qui donnent de précieux détails émotionnels au les scénarios en couches de l’émission. Les artistes figurant sur plusieurs albums de bandes originales de « Insecure’s » – ainsi qu’une liste de lecture officielle Spotify avec près de 200 000 abonnés – ont inclus des artistes établis tels que SZA, Thundercat et Jazmine Sullivan, qui ont enregistré un duo torride intitulé « Insecure » avec Bryson Tiller pour la saison 2 .

Pourtant, le spectacle a également servi d’incubateur crucial pour les artistes émergents, dont beaucoup de LA

« Je ne reçois jamais plus de textes que lorsque ma musique est sur » Insecure « », explique TeaMarrr, un chanteur et rappeur aux accents jazzy à la Billie Holiday. « C’est la confirmation que je suis censé être ici et que je fais ce que je suis censé faire. » La semaine dernière, TeaMarrr est apparu avec deux autres anciens « Insecure » ​​– BK Habermehl et Nnena – dans un concert NPR Tiny Desk filmé au Hilltop Coffee + Kitchen d’Inglewood, dont Rae est copropriétaire.

À la fin de l’émission, Rae prévoit de continuer dans la musique avec Raedio, une « société d’audio partout », comme elle l’appelle, qui comprend un label (en partenariat avec Atlantic Records) et un département de supervision musicale actuellement au travail sur « Rap Sh * t », une prochaine série HBO Max de Rae’s Hoorae Media sur une paire de rappeurs en difficulté de Miami.

Rae a récemment parlé de l’héritage musical d' »Insecure », de ses impressions sur l’industrie du disque – et de la chanson qui a été privée d’une nomination majeure aux Grammy Awards du mois prochain. Ce sont des extraits de notre conversation.

De quoi êtes-vous le plus fier en termes de gestion de la musique par « Insecure » ?

Nous avons mis en évidence les chanteuses et les rappeuses d’une manière distincte alors que d’autres ne l’étaient pas – je pense à TT l’artiste et à Kari Faux dans la saison 1. De même, la façon dont nous avons mis les scènes de sexe et les relations sexuelles noires sur la carte d’une nouvelle manière. J’aime ajouter de la musique à ces scènes, décider lesquelles affecteront ce que le public peut ressentir. Episode 8 de la saison dernière, je dis toujours que c’est mon opus car je voulais que chaque chanson représente le romantisme.

« Insecure » ​​a-t-il un son de signature ?

J’ai entendu des gens dire ça, et c’est tellement flatteur. Ils nommeront une chanson et diront : « Ça ressemble à quelque chose qui devrait être sur « Insecure ». » Un si grand compliment.

Est-ce que l’élévation des nouveaux arrivants faisait toujours partie de l’équation ?

C’était l’un des mandats — artistes de LA, artistes indépendants. Kier m’a fait découvrir tellement de nouveaux artistes que j’ai senti le son du spectacle. Et puis, bien sûr, je fais mes propres recherches pour les gens que j’aime. En tant que mélomane, rien ne m’excite plus que de me sentir d’abord comme un artiste.

Comment avez-vous vécu la musique en grandissant à LA ?

Je me souviens de la mort de 2Pac et cela alimentait tant de fierté pour la musique de la côte ouest. Des artistes comme Suga Free et DJ Quik et Dr. Dre — c’était une représentation de ma ville et un son si distinct. Aucune autre ville ne produisait les sons de la musique de LA.

Êtes-vous allé à des concerts étant enfant?

Non! Je me tape un peu pour ça. Mais je n’ai jamais été du genre à rechercher des spectacles parce que la musique est si personnelle pour moi. Et j’adore la version enregistrée des choses. Parfois, je suis déçu : « J’ai vraiment craqué avec ce riff, et ils ne l’ont pas fait comme je m’en souviens. »

Vous avez passé une minute dans le business de la musique maintenant. Cela vous semble-t-il un endroit où les bonnes idées fleurissent ?

Absolument pas. C’est probablement la pire industrie que je connaisse. Je pensais qu’Hollywood était fou. L’industrie de la musique, il faut qu’elle recommence. Les conflits d’intérêts abondent. Mentalités archaïques. Escrocs et criminels ! C’est une industrie abusive, et j’ai vraiment de la peine pour les artistes qui doivent y évoluer.

Était-ce une surprise à découvrir ?

C’était un peu choquant. Je ne veux pas être trop précis, mais même en élaborant nos propres accords [for soundtracks] avec des labels ou des artistes, ce serait tellement alambiqué. Et découvrir comment les artistes étaient traités sur d’autres labels… Étant moi-même créateur et sachant ce que je veux en termes de relation avec une société de production ou un producteur, j’aime à penser que nous sommes plus artiste-friendly que beaucoup d’autres labels et entreprises. Je veux réorganiser les choses.

Les dernières années ont été importantes pour les femmes dans le hip-hop et le R&B. Cela vous inspire-t-il ?

Est-ce que je me sens inspiré ? Honnêtement, je ne sais pas. J’aime l’idée que les artistes féminines obtiennent, dans un sens, leur dû, mais j’ai toujours l’impression qu’il n’y a qu’un type de son très spécifique. Ce qui me dérange vraiment – ​​et cela correspond à Hollywood – c’est la façon dont la musique est récompensée. Quand je pense aux Grammys et à ces autres systèmes conçus pour récompenser la créativité artistique et élever les artistes, je me dis simplement : « Vous ne comprenez pas. Qu’est-ce que vous récompensez ? »

C’est idiot, mais je le dis quand même : une chanson comme [Wizkid’s] « Essence » – tout simplement une centrale électrique, et pourtant ne pouvait pas être correctement reconnue par l’institution qui est censée célébrer le meilleur de la musique – qui me fait trébucher. Voir les Noirs et nos contributions à la musique ne pas être célébrés comme ils devraient l’être – je veux dire, ce ne sont pas des institutions pour nous.

Drake a récemment fait l’actualité en demandant de retirer sa musique du concours des Grammys.

Quand vous avez des artistes populaires qui renoncent ouvertement à ces institutions comme ça, ça donne du pouvoir et ça donne la parole jusqu’au fond. Même les Golden Globes, ce ne sont pas du tout les mêmes, mais ils ont certaines des mêmes pratiques, certaines de la même nature exclusive et corrompue. Et voyant que les Golden Globes n’existent pas [as a televised ceremony] cette année, je pense que cela parle à quelque chose de plus grand sur les artistes qui récupèrent leur propre voix. Mais nous verrons combien de temps cela dure et ce qui en résulte.

Qu’avez-vous entendu en 2021 que vous avez aimé?

J’étais tellement reconnaissant d’avoir de la nouvelle musique de Jazmine Sullivan. Je suis vraiment fan de Cleo Sol. J’ai beaucoup aimé l’album de Don Toliver — il est du futur.

Dites un autre mot à propos de Jazmine. Si vous êtes fan depuis un certain temps, il est réconfortant de voir tous les éloges qu’elle a reçus cette année.

Jazmine – j’ai des frissons en pensant à elle – elle est littéralement un pur talent. Malheureusement, je pense que c’est assez rare dans la musique grand public aujourd’hui. C’est ce que les gens apprécient, elle vous rappelle cette époque où le talent était au premier plan. Je ne veux pas avoir l’air d’une vieille tête ou quelque chose comme ça, ou que je dise qui que ce soit, mais il y a juste quelque chose de si spécial dans sa voix et la relativité de sa musique.

Cela vous rend-il fier que sa chanson « Insecure » ​​soit un moment musical aussi clé au début de la série ?

Au-delà de la fierté. Surtout parce que cela faisait un moment – ​​trois ou quatre ans à ce moment-là – qu’elle n’avait pas sorti de musique. Donc, pour pouvoir la faire refaire surface brièvement avec une chanson de notre émission – je veux dire, allez. C’est tellement dingue.