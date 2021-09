Issa Rae sort une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de “Insecure” ⋆ .

HBO a sorti la bande-annonce de la cinquième et dernière saison de Issa Rae La série primée aux Emmy Insecure, diffusée le 24 octobre.

La bande-annonce s’ouvre avec Rae discutant avec une version plus jeune d’elle-même dans le miroir, avant que plusieurs scènes du reste de la distribution ne taquinent ce qui va arriver. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

Les dix derniers épisodes débuteront le 24 octobre, faisant leurs débuts hebdomadaires sur HBO et disponibles en streaming sur HBO Max. HBO a annoncé en janvier que la cinquième saison de la série à succès bien-aimée serait la dernière.

Issa Rae (Crédit : HBO)

Insecure a été créé pour la première fois en octobre 2016, et depuis lors, a été acclamé par la critique et plusieurs nominations aux Emmy Awards. La cinquième saison voit le retour des habitués Yvonne Orji, Jay Ellis, Natasha Rothwell, Amanda Seales, et Courtney Taylor. La comédie à succès suit quatre femmes noires à Los Angeles alors qu’elles naviguent dans leur vie professionnelle et amoureuse.

La dernière saison continue de suivre vos personnages préférés alors qu’ils évaluent leurs relations, nouvelles et anciennes, dans le but de déterminer qui et ce qui les accompagne dans cette prochaine phase de leur vie, par HBO.

Orji a parlé des derniers épisodes dans une interview avec ET. «Il suffit de regarder et de voir, et de voir quelles relations durent et ne durent pas. Et parfois avec la vie, il y en a qui ne le font pas », a-t-elle partagé.

Elle a également révélé que la dernière saison “pourrait voyager dans le temps”.

Amanda Seales, Yvonne Orji, la productrice exécutive et star Issa Rae, Jay Ellis et Natasha Rothwell assistent à une fête de quartier célébrant “Insecure” le 15 juillet 2017 à Inglewood, en Californie. (Photo de Randy Shropshire/. pour HBO)

« Nous traversons beaucoup de choses. Nous traversons quelques générations », a expliqué Orji. «Nous passons par 10 épisodes, ils ne durent peut-être pas tous une heure, mais vous voyez une évolution. Vous pouvez voir l’évolution des personnages, vous pouvez, espérons-le, obtenir des réponses. Vous voulez tous les réponses, mon garçon, et j’espère que vous aimerez les réponses.

La dernière saison ressemble à “un chapitre qui s’est terminé”, a déclaré Orji, ajoutant: “Et vous ne regardez pas le livre comme:” Qu’est-ce que c’était que ça? “”

Insecure est devenu un incontournable sur HBO lors de sa première. Librement inspiré de la série Youtube de Rae, Awkward Black Girl, Rae a donné vie au voyage d’Issa Dee alors qu’elle naviguait dans le noir dans sa vie professionnelle et personnelle.

“Je suis tellement reconnaissant de pouvoir jouer ce personnage, qui est évidemment une version de moi, et de la même manière que je veux que ce personnage grandisse, je veux pouvoir grandir aussi”, a précédemment partagé Rae avec PEOPLE. . “Donc je pense que c’est ce qui va avec – je la joue depuis longtemps, et j’ai tellement plus que je veux faire.”

Insecure a été créé par Issa Rae et Larry Wilmore; et co-exécutif produit par Mélina Matsoukas, Michel Rotenberg, Dave Becky, Jonathan Berry, Amy Aniobi et Jim Kleverweis.

