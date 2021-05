Issabela Camil, une femme inoubliable pour Luis Miguel, selon la série

Selon Navarrais Oui Léon Herrera, son grand amour est Daisy Fuentes, comme confirmé Polo Martinez, ancien manager et l’un des meilleurs amis de Micky.

Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro nous parlent de leur nouveau livre sur Luis Miguel

«En fait, si je devais dire qui était le grand amour de sa vie, je pense que je mentionnerais Daisy plutôt que Mariah. C’était une parade nuptiale plus intense, plus spontanée, il était plus jeune, plus jeune et Daisy l’a beaucoup choyé », a-t-il déclaré. pôle.

Cependant, en ce qui concerne la deuxième saison de Luis Miguel, la série, il semble qu’il a vraiment ressenti quelque chose de très spécial pour Erika Camil (Issabela Camil). Allez, nous avons déjà six épisodes de la série et il est toujours coincé avec elle, il ne l’oublie pas. Même dans l’épisode ils le présentent en studio en enregistrant “Le jour où tu m’aimes” et des larmes d’émotion lui échappent à la pensée d’elle. De plus, dans l’une des scènes, il lui demande: «Ne partez jamais».

Oui, nous l’avons vu flirter et avoir des relations amoureuses avec les autres, mais à maintes reprises, il revient à Erika cam, comme s’il voulait nous faire comprendre l’importance qu’il a eue pendant plusieurs années de sa vie. Même, Tony Starr, maman de Erika, Il a assuré qu’elle était son plus grand amour.