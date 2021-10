Istanbul a utilisé le même traitement que Singapour pour améliorer la surface de la piste · .

in

La surface de la piste d’Istanbul Park a été traitée pour améliorer les niveaux d’adhérence avant la prochaine manche du championnat de Formule 1 suite aux problèmes rencontrés par les pilotes l’année dernière.

Le site turc a été refait surface avant le retour de la F1 en 2020. Cependant, l’achèvement tardif des travaux a signifié que la surface n’était pas à la hauteur des niveaux d’adhérence typiques à temps pour l’événement. La pluie persistante a aggravé le problème et les pilotes ont critiqué la surface glissante qu’ils ont rencontrée pendant la course.

Depuis lors, le circuit a été traité à l’aide d’une méthode de « sablage à l’eau » familière au circuit de Marina Bay à Singapour, a expliqué le directeur de la course de F1, Michael Masi.

“Nous envoyons régulièrement, chaque saison, une mise à jour aux équipes de tout changement de circuit pour les événements à venir, qu’il s’agisse de barrières, de clôtures, de portails, quels qu’ils soient, de zones de resurfaçage”, a-t-il déclaré.

« La surface en Turquie a été efficacement décapée à l’eau, ce serait probablement la meilleure façon de le dire. [This] C’est un traitement régulier qui arrive, on l’a vu régulièrement utilisé à Singapour comme exemple où les routes publiques qui sont utilisées, elles refait surface assez régulièrement à cause du mouvement. C’est donc ce qui s’est passé là-bas, avec quelques autres changements.

Les problèmes rencontrés par les pilotes lors de la course de novembre dernier « n’étaient qu’une question de timing », a déclaré Masi.

“Je pense que nous avons dit qu’à l’époque c’était juste une question de timing et ils l’ont rectifié en conséquence.”

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :