Istituto Marangoni Firenze noue des liens avec YNAP, Etro, Versace – WWD

EDU-INDUSTRIE : Dans un contexte de concurrence croissante pour les écoles de mode internationales afin de proposer des programmes académiques de qualité supérieure, l’unité de Florence de l’Istituto Marangoni a obtenu des partenaires de premier plan, notamment le groupe Yoox Net-a-porter et les maisons de luxe italiennes Versace et Etro pour le lancement de trois cours de master de troisième cycle. en octobre.

L’objectif de l’école est de réduire l’écart entre l’enseignement académique et le marché du travail.

En particulier, l’e-commerçant soutiendra le master de neuf mois de l’école en mode e-business et transformation numérique, visant à fournir aux futurs professionnels de la mode des compétences allant des capacités numériques et du commerce électronique au design thinking, à la durabilité et aux nouveaux médias.

Des experts du groupe YNAP ainsi que d’autres entreprises de mode de premier plan animeront des conférences invitées, ainsi que des ateliers et des masterclasses accompagnés d’une initiative de travail de projet. Les étudiants seront chargés d’élaborer un plan stratégique à la suite d’un briefing de l’entreprise.

Ivana Conte, directrice de l’éducation à l’Istituto Marangoni Firenze, a vanté le cours de maîtrise en ce qu’il permet aux étudiants de «développer des compétences et des capacités qui nourrissent une première approche entrepreneuriale numérique».

« Le cursus de master développé ensemble [with Istituto Marangoni Firenze] est une preuve supplémentaire de notre engagement envers les nouvelles générations, en leur offrant non seulement une formation de haut niveau, mais aussi une opportunité d’acquérir des compétences essentielles sur les marchés internationaux », a déclaré Paolo Inga, directeur mondial des ressources humaines chez Yoox Net-a-porter Grouper.

Versace et Etro soutiennent les étudiants de l’école de Florence avec deux bourses à partir de l’année académique 2021-2022.

Chaque marque couvrira 50 pour cent des frais de scolarité de l’école pour les candidats lauréats des masters Design et gestion d’accessoires de luxe et Mode, Art et Innovation textile, respectivement.

Les étudiants candidats à la bourse Versace seront chargés de créer un sac à main, des chaussures et une petite maroquinerie inspirés des codes de signature de la marque italienne, tandis que ceux intéressés par le cours Etro-backed Art and Textile Innovation sont tenus de fournir des croquis ou dessins numériques de trois total looks, dont un avec un penchant durable, en phase avec l’ADN de la marque et offrant une vision créative de l’utilisation des tissus et des matériaux.

Le 6 juillet, le directeur de l’Istituto Marangoni Firenze, Lorenzo Tellini, aux côtés de Conte et des représentants des deux marques, sélectionnera les projets lauréats.

L’Istituto Marangoni compte neuf campus à Milan, Florence, Paris, Londres, Mumbai, Shanghai, Shenzhen et Miami.

Comme indiqué, le taux d’inscription à l’Istituto Marangoni Firenze – qui a ouvert ses portes en 2016 – a augmenté de 9% en 2020, malgré la pandémie.

La semaine dernière, conjointement avec le salon masculin Pitti Uomo, l’école de mode florentine a organisé son défilé de mode présentant les collections des 10 meilleurs créateurs de ses cours de premier cycle en design de mode. Parmi eux, Filippo Matteo Paolo Barbagallo a reçu l’International Catwalk Award attribué à la London Graduate Fashion Week 2021.