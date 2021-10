IT : aperçu Q2FY22 – La croissance devrait être forte, les marges en baisse

Infosys et Wipro pourraient connaître une forte baisse de marge de 100 à 150 points de base en glissement trimestriel en raison de hausses de salaires.

Nous nous attendons à ce que les entreprises informatiques enregistrent une croissance de 4,1 à 6,9 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre grâce à la montée en puissance des transactions. Les marges globales devraient se contracter de 50 points de base en glissement trimestriel, sous l’effet des hausses de salaires chez Infosys, Wipro et HCL Tech. Nous prévoyons que Wipro mènera la croissance en raison de la contribution de Capco, Ampion et Metro et de la forte croissance d’Infosys avec la montée en puissance de l’accord Daimler. Infosys et Wipro pourraient connaître une forte baisse de marge de 100 à 150 points de base en glissement trimestriel en raison de hausses de salaires. Infosys et HCL Tech restent nos meilleures idées.

Forte croissance des revenus ; pressions sur les marges : nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d’affaires agrégé des 5 plus grandes entreprises informatiques s’accélère à 5,1 % en glissement trimestriel, grâce à une forte demande et à la montée en puissance des transactions. Les marges agrégées devraient toutefois baisser de 50 points de base en glissement trimestriel à 21,5%, en raison des hausses de salaires chez Infosys, HCL Tech et Wipro, de l’intégration de Capco chez Wipro, des vents contraires sur les devises et des pressions du côté de l’offre. Les TCV des accords devraient être robustes.

TCS – Reprise de la croissance avec une croissance modeste des marges : nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 4,3 % en glissement trimestriel, tirée par l’accélération des transactions et la reprise en Inde/APAC. Les marges devraient augmenter modestement de 20 points de base à 25,7% en raison du levier d’exploitation. Deal TCV est susceptible d’être très fort. L’accent sera mis sur la trajectoire de la demande, l’embauche/l’attrition et les perspectives de marge.

Infosys – Forte croissance avec une forte baisse des marges : Nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 6,5% qo-qcc, tirée par la montée en puissance des transactions. Nous estimons une contribution de ~2% qo-qcc de l’accord Daimler, conduisant à une croissance organique de pointe. Les marges devraient fortement baisser de 150 points de base à 22,2 % en raison des hausses de salaires et des coûts de transition des accords. Deal TCV est susceptible d’être robuste, et nous nous attendons à ce qu’Infosys relève ses prévisions de croissance des revenus. L’accent restera mis sur les perspectives de la demande et les pressions du côté de l’offre.

HCL Tech – Forte croissance avec des marges stables : nous estimons que HCL Tech connaîtra une forte accélération de la croissance à 4,1 % qo-qcc par rapport à la base basse du premier trimestre, en raison de la montée en puissance des accords et de l’assouplissement des problèmes de livraison du côté de l’offre. La marge devrait stagner à 19,4% (-20 points de base en glissement trimestriel), l’entreprise récupérant en partie l’impact sur la marge de 90 points de base lié à Covid au premier trimestre, compensée par des augmentations partielles des salaires et des investissements continus. Les réservations de nouveaux contrats devraient être importantes. L’accent sera mis sur les prévisions de revenus/marges pour l’exercice 22, les perspectives pour l’activité ERS/Produits et les pressions du côté de l’offre.

Wipro – Dynamique de croissance avec une forte contraction des marges : Nous nous attendons à ce que Wipro délivre 6,9% qo-qcc (vs 5-7% qo-qcc guidance). Cela comprend la contribution de 4% de l’accord Metro et l’intégration de Capco et Ampion. Les marges devraient baisser de 100 points de base à 16,2 % en raison de l’intégration de Capco et de l’impact des hausses de salaires. L’accent sera mis sur les prévisions du T3FY22, les accords conclus, les commentaires sur Capco, l’embauche/l’attrition et l’exécution de la nouvelle stratégie.

TechM – Forte croissance avec une expansion modeste des marges : nous prévoyons que la société affichera une croissance des revenus de 4,3 % en glissement trimestriel, grâce à de solides contrats conclus et à la saisonnalité chez Comviva. Cela comprend une contribution inorganique d’environ 90 points de base de Brainscale, Eventus et DigitalOnUS. Les marges devraient s’améliorer légèrement de 20 points de base en raison du levier d’exploitation. L’accent sera mis sur les perspectives de la communication verticale et de la 5G, la dynamique des transactions et l’embauche/l’attrition.

