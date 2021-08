It Girl Camille Rowe sur la conception de sa collection de rêve avec RVCA – WWD

Camille Rowe est en Corse, l’île méditerranéenne au sud-est de la France métropolitaine.

“Dans notre maison familiale”, a-t-elle déclaré en discutant sur Zoom. « Toute la famille s’est réunie, donc c’est vraiment amusant. Un peu chaotique mais amusant.

L’actrice et mannequin franco-américaine a grandi à Paris jusqu’à l’âge de 21 ans avant de déménager à New York puis à Los Angeles. Sa mère est originaire de Long Beach et elle a souvent passé ses étés en Californie lorsqu’elle était enfant. Maintenant, elle est entre LA et Paris.

« C’est tellement drôle, le style des filles françaises… Vous pensez toujours aux années 60 et [Brigitte] Bardot et Jane Birkin, même si elle n’est pas française, mais c’était une période tellement emblématique », a déclaré Rowe, 31 ans.

Vivant entre la France et les États-Unis, on lui demande souvent de comparer les styles de mode des deux cultures, et au fil des ans, elle a été sollicitée par des labels français et américains pour des collaborations de mode, dont Pablo et Reformation. Son dernier partenariat est avec la marque du sud de la Californie RVCA, qui a dévoilé cette semaine une collection capsule de 32 pièces.

“En termes de prix, c’est vraiment génial”, a-t-elle déclaré à propos de la ligne, qui coûte entre 30 $ et 150 $. Il est disponible sur rvca.com, les 15 magasins physiques de la marque et certains partenaires commerciaux (il y en a 1 100 au total). “C’est juste plus accessible aux plus jeunes, et j’essayais de garder cela à l’esprit, comme ce que j’aurais voulu porter à 20 ans.”

Son placard de rêve comprend un short court en velours côtelé à lacets; robes d’été longues et romantiques; un tailleur-pantalon rayé – taille haute et jambe droite; Pantalons et denim inspirés des années 90, et beaucoup de T-shirts. Certains ont des dictons français écrits sur les fronts, comme « Conservez l’eau. Buvez du vin. Cela se traduit par « Conserver l’eau. Boire du vin.”

“Nous ne buvions pas beaucoup d’eau dans ma maison, mais nous buvons beaucoup de vin”, a-t-elle déclaré en riant à propos de la vie en quarantaine.

Camille Rowe pour RVCA Avec l’aimable autorisation de RVCA

D’autres présentent des publicités d’inspiration vintage, l’une présentant une marque de bière inventée, inspirée d’une vieille chemise à elle.

« C’est un t-shirt de bière tahitienne que j’ai depuis que j’ai peut-être – j’aurais eu 11 ou 12 ans », a expliqué Rowe. “Je me souviens d’être à Huntington Beach et ce garçon mignon de surfeur portait ce T-shirt, et j’étais comme, ‘Oh mon dieu, ton t-shirt est tellement cool’, et il était comme, ‘Oh, je vais échanger tu.’ Et donc, je lui ai donné – je ne me souviens pas quel T-shirt je portais. Je lui ai donné mon T-shirt et il m’a donné le sien.

Elle fait référence à la mode des années 60 et 70 comme influences pour les créations, notant Bardot et Birkin, mais aussi The Velvet Underground et Nico de New York, ainsi que Michelle Phillips de The Mamas and the Papas et Joni Mitchell.

“Quand vous pensez à la Californie à cette époque, et au style de fille française, peu importe ce que cela signifie, pour moi, c’est un peu la même chose”, a-t-elle déclaré. “C’est décontracté et confiant, élégant, des textures, des imprimés.”

Camille Rowe pour RVCA Avec l’aimable autorisation de RVCA

La collection propose également un pull rayé, un pantalon imprimé évasé et des accessoires comme un bob. Rowe avait beaucoup de liberté tout en aidant à créer, a-t-elle déclaré.

“Je les connais depuis toujours”, a-t-elle déclaré à propos de l’équipe de RVCA, fondée par Pat Tenore en 1999. Basée à Costa Mesa, en Californie, la marque – détenue par Boardriders – est étroitement associée au skateboard, à la culture du surf, Jiu Jitsu et MMA.

“J’aimais vraiment le surf quand j’étais adolescent”, a poursuivi Rowe. « Et puis quand j’ai déménagé à New York, j’étais ami avec beaucoup de skateurs. Dylan était très proche de Pat et de ce mec Mark Oblow qui travaille avec eux.

Feu Dylan Rieder, c’est-à-dire le skateur professionnel et son ex-petit ami.

“Alors, oui, j’ai en quelque sorte toujours su pour eux et ce qu’ils font”, a-t-elle ajouté.

« Chez RVCA, tout se passe de manière organique », a déclaré Tenore. “C’est toujours des amis ou de la famille… Toute l’ambiance de Camille était parfaite pour RVCA, et en tant que personne, elle est juste gentille avec tout le monde et fait les choses avec une approche pure, et c’était logique.”

De nouveaux articles de la gamme, qui n’ont pas encore été publiés, seront dévoilés pour le printemps 2022.

Camille Rowe pour RVCA Avec l’aimable autorisation de RVCA