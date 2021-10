Récemment, un single est sorti qui vous fera pleurer, nous ne parlons ni plus ni moins que du nouveau matériel de Pablo Alborán intitulé « It rains on wet », nous vous dirons tous les détails.

Le 14 octobre, Pablo Alborán a créé son nouveau matériel intitulé It rains on wet, mais ce single n’est pas sorti seul mais a décidé de collaborer avec des artistes tout aussi nationaux tels qu’Álvaro de Luna et Aitana.

Cette fusion de voix a créé une chanson qui vous fera certainement pleurer lorsque vous l’écouterez, le clip vidéo du nouveau matériel de Pablo Alborán, il pleut sur le mouillé, a dépassé les attentes depuis aujourd’hui le clip vidéo officiel sur la plate-forme YouTube Pablo Alborán’s new single a près de 2 millions de vues.

Et c’est que nous sommes honnêtes aussi la lettre parvient à sympathiser avec son public, une chanson et une lettre qui atteint votre cœur et vos veines, soyons honnêtes combien de fois nous n’avons pas senti que nous perdions la tête et le contrôle total pour une personne , je suis sûr de ce qu’il t’est arrivé 1000 fois, je ne peux pas faire le seul !