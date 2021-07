IT Rules 2021 : la Cour suprême refuse de suspendre les procédures devant les hautes juridictions

MeitY avait déplacé le CS demandant le transfert des requêtes pendantes devant les hautes cours de Delhi et du Kerala à la plus haute juridiction afin d’éviter la multiplicité des procédures et des opinions judiciaires divergentes.

Vendredi, la Cour suprême a refusé d’empêcher diverses hautes juridictions d’entendre les requêtes remettant en cause la validité des nouvelles règles informatiques 2021, comme le demande le Centre.

Les règles relatives aux technologies de l’information (lignes directrices intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), 2021, qui ont été notifiées et publiées au Journal officiel le 25 février 2021, ont été contestées devant différents HC au motif que les règles permettent au gouvernement de dicter virtuellement le contenu à portails d’information numériques, entre autres. Ils ont également allégué que les règles ne satisfont pas aux exigences d’imposer des restrictions à la liberté de parole et d’expression et, par conséquent, sont inconstitutionnelles et susceptibles d’être annulées.

Un banc dirigé par le juge AM Khanwilkar tout en refusant de suspendre la procédure devant les HC a marqué la demande de transfert du Centre avec une autre affaire similaire pendante devant le tribunal suprême.

«Nous ne passons pas d’autres ordres, à part le marquer (avec l’affaire en instance de la Justice for Rights Foundation) et demander à le répertorier devant le tribunal approprié. Que la même chose se reproduise le 16 juillet », a déclaré la magistrature au solliciteur général Tushar Mehta, qui souhaitait suspendre la procédure devant les HC.

Il a déclaré que le transfert des pétitions est nécessaire, car toute ordonnance pouvant être adoptée par le HC contrairement aux instructions du SC « créera de la confusion et des problèmes administratifs dans tout le pays. De plus, si une telle requête est décidée de manière indépendante, cela peut entraîner un risque de conflit entre la décision du CH et du SC. Par conséquent, dans l’intérêt de la justice, les requêtes en bref peuvent être retirées des HC respectifs et être transférées au CS et jugées et traitées par le CS dans l’intérêt de la justice ».

